TV5 Québec Canada salue l'approbation par le CRTC de sa demande d'augmentation tarifaire

MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - TV5 Québec Canada accueille favorablement la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d'approuver sa demande urgente d'augmentation tarifaire de 0,02 $ par abonné pour les chaînes TV5 et TV5 Unis.

TV5 Québec Canada regroupe les chaînes TV5, TV5 Unis et la plateforme TV5+ (Groupe CNW/TV5 Québec Canada)

Cette mesure aidera l'organisation à stabiliser à court terme sa situation financière, dans un contexte de profonde transformation du secteur, et à continuer de soutenir la création, la production et la diffusion de contenus francophones, et ce, partout au pays, notamment auprès des communautés francophones en situation minoritaire.

Cette décision survient à un moment charnière pour l'organisation et réaffirme le rôle essentiel qu'elle occupe dans la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, à titre de service d'importance exceptionnelle.

« Nous remercions chaleureusement la centaine d'intervenants et de partenaires qui nous ont appuyés dans cette demande, dont l'APFC, l'AQPM et leurs membres. La décision du CRTC constitue un pas important, qui reconnaît le caractère essentiel de notre mission et l'urgence de la situation. Toutefois, l'accélération de la décroissance des abonnements à la télédistribution demandera des mesures plus pérennes afin de stabiliser le financement des services d'importance exceptionnelle comme TV5 Québec Canada », souligne Yann Paquet, président-directeur général de TV5 Québec Canada.

Organisme à but non lucratif, TV5 Québec Canada rejoint près de 2 millions de Canadiens chaque semaine. Il exerce un rôle unique à travers ses chaînes TV5 et TV5 Unis, ainsi que sa plateforme numérique TV5+ : proposer un regard canadien sur la francophonie internationale et mettre en valeur la diversité des communautés francophones en situation minoritaire au Canada. Cette mission se reflète directement dans sa programmation, qui fait rayonner les voix et les cultures francophones d'ici et d'ailleurs. Son programme Créateurs en série illustre également cet engagement en accompagnant la prochaine génération de créatrices et créateurs émergents au pays.

À propos de TV5 Québec Canada

TV5 Québec Canada est une organisation à but non lucratif présente partout au Canada qui a pour mission de faire rayonner la diversité culturelle de la francophonie québécoise, canadienne et internationale. Elle agit à titre de catalyseur de la francophonie à travers TV5, TV5 Unis et la plateforme TV5+, en plus de soutenir la production originale, propulser les talents émergents d'ici et assurer la découvrabilité des contenus francophones.

SOURCE TV5 Québec Canada

Pour tout renseignement : Martine Veillette, Agente aux communications, TV5 Québec Canada, Téléphone : 514 597-3101, [email protected]