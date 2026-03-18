Budget du Québec 2026-2027 - TV5 Québec Canada salue l'appui financier du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - TV5 Québec Canada accueille avec enthousiasme le financement de 4,3 M$ sur 2 ans du gouvernement du Québec, annoncé dans le budget 2026-2027. Ce montant contribuera à assurer la pérennité de l'organisation et lui permettra de poursuivre sa mission au service de la culture, de la Francophonie et du rayonnement international des contenus d'ici.

« Cette reconnaissance du gouvernement du Québec témoigne de l'importance de notre mission dans l'écosystème audiovisuel. Ce financement permettra de maintenir notre capacité à investir dans les productions francophones d'ici et à soutenir les créateurs et producteurs qui font la richesse de notre industrie. TV5 Québec Canada joue un rôle unique pour faire circuler ces œuvres, ici comme à l'international, et pour assurer leur découvrabilité dans un environnement médiatique en pleine transformation », souligne Yann Paquet, président-directeur général de TV5 Québec Canada.

Concrètement, ce financement additionnel contribuera notamment à :

maintenir les investissements de TV5 Québec Canada dans les productions originales francophones;

assurer le rayonnement international des contenus d'ici;

poursuivre le développement et la découvrabilité de ses plateformes numériques;

favoriser le développement de la relève et rejoindre de nouveaux publics.

Malgré ce soutien, l'organisation reste confrontée à des défis majeurs : la transformation des usages médiatiques, la concurrence accrue des plateformes étrangères et le besoin de ressources suffisantes pour assurer un financement durable et la continuité de sa mission. TV5 Québec Canada poursuivra son étroite collaboration avec les gouvernements et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) afin de moderniser son modèle de financement.

TV5 Québec Canada est un média de service public qui diffuse sur TV5, Unis TV et ses plateformes numériques TV5Unis des contenus de langue française qui incarnent et connectent entre elles les communautés francophones du Québec, de tout le Canada et du monde. Chaque semaine, ces contenus sont regardés par environ 2 millions de Québécois et Québécoises. Une performance qui démontre l'importance de la mission et du rôle uniques de l'organisation dans l'écosystème médiatique du Québec.

À propos de TV5 Québec Canada

TV5 Québec Canada est une organisation à but non lucratif présente partout au Canada qui a pour mission de faire rayonner la diversité culturelle de la francophonie québécoise, canadienne et internationale. Elle agit à titre de catalyseur de la francophonie à travers TV5, Unis TV et la plateforme TV5Unis, en plus de soutenir la production originale, propulser les talents émergents d'ici et assurer la découvrabilité des contenus francophones.

SOURCE TV5 Québec Canada

Pour tout renseignement : Martine Veillette, Agente aux communications, TV5 Québec Canada, Téléphone : 514 597-3101, [email protected]