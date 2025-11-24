Le report de la décision du CRTC fragilise TV5 Québec Canada et l'écosystème des créateurs et producteurs francophones à travers le pays

MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - TV5 Québec Canada accueille avec préoccupation la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de reporter l'examen de sa demande urgente et temporaire d'augmentation tarifaire. Cette hausse de 0,02 $ dans les marchés francophones et anglophones vise à assurer l'équilibre financier nécessaire à l'accomplissement de sa mission unique et essentielle et au respect de ses conditions de licence jusqu'à son renouvellement.

Dans sa décision du 21 novembre, le CRTC réaffirme l'importance exceptionnelle de TV5 et Unis TV qui contribuent au système canadien de radiodiffusion et à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Bien qu'il reconnaisse l'importance de cette demande urgente, le CRTC choisit néanmoins de reporter l'examen des demandes tarifaires dans l'attente de décisions de politiques majeures en cours d'élaboration.

Ce report accentue les défis auxquels est confrontée TV5 Québec Canada et a également pour effet de fragiliser encore davantage le secteur de la production et de la création audiovisuelle francophone à travers le pays. L'organisation fait tout en son pouvoir pour réduire ses coûts d'exploitation et augmenter ses revenus autonomes dans un contexte difficile. Elle a notamment dû procéder récemment à une réduction de 20 % de ses effectifs.

« Nous allons intensifier nos échanges avec le CRTC ainsi que les gouvernements du Québec et du Canada afin d'assurer des conditions adéquates pour la poursuite de notre mission essentielle, souligne le président-directeur général de TV5 Québec Canada, Yann Paquet. Nous demeurons déterminés à renforcer le rayonnement des contenus et cultures francophones, à connecter nos auditoires à la francophonie canadienne et internationale et à soutenir les créateurs francophones. Nous tenons d'ailleurs à remercier chaleureusement la centaine d'intervenants et de partenaires qui nous ont appuyés lors de notre demande, dont l'APFC, l'AQPM et leurs membres. »

Organisme à but non lucratif, TV5 Québec Canada exerce un rôle unique à travers ses chaînes TV5 et Unis TV : proposer un regard canadien sur la francophonie internationale et mettre en valeur la diversité des communautés francophones en situation minoritaire. Cette mission se reflète directement dans sa programmation, qui fait rayonner les voix et les cultures francophones d'ici et d'ailleurs. Son programme Créateurs en série illustre cet engagement en accompagnant et en professionnalisant la prochaine génération de créatrices et créateurs émergents francophones au pays. TV5 Québec Canada joue également un rôle essentiel pour assurer la présence et la découvrabilité des œuvres francophones au Canada comme à l'international.

À propos de TV5 Québec Canada

TV5 Québec Canada est une organisation à but non lucratif présente partout au Canada qui a pour mission de faire rayonner la diversité culturelle de la francophonie québécoise, canadienne et internationale. Elle agit à titre de catalyseur de la francophonie à travers TV5, Unis TV et la plateforme TV5Unis, en plus de soutenir la production originale, propulser les talents émergents d'ici et assurer la découvrabilité des contenus francophones.

SOURCE TV5 Québec Canada

Pour tout renseignement : Martine Veillette, Agente aux communications, TV5 Québec Canada, Téléphone : 514 522-5322 poste 157, [email protected]