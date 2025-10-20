Alors que TUMI clôture son 50e anniversaire, la marque célèbre son héritage à travers une palette saisissante de noir et rouge TUMI, sa signature Pantone, symbole intemporel de force et de détermination. Présentes sur certaines des pièces les plus emblématiques de la marque dans les collections Alpha, Alpha Bravo, Voyageur et 19 Degree Aluminum, ces couleurs célèbrent l'héritage de TUMI tout en soulignant son évolution constante : audacieuse, résiliente et conçue pour l'avenir.

La palette de couleurs rouge et noir est présente sur certaines des pièces les plus emblématiques de TUMI, réinventées pour la saison en y ajoutant des détails raffinés et un style dynamque. Parmi les articles phares, mentionnons le sac à dos Celina, le mini-sac à dos Celina, le sacàbandoulière Dey Trunk, le sac fourre-tout Just In Case™, la sacoche à double extension, le sac à dos pliable et le fourre-tout Essential, qui témoignent tous de l'attention méticuleuse portée par TUMI aux détails et de son engagement en faveur d'une beauté fonctionnelle, conçus pour voyager avec élégance et durer bien au-delà des fêtes.

Poursuivant la célébration du savoir-faire artisanal, la collection 19 Degree Aluminum offre un assortiment de cadeaux haut de gamme qui incarne une conception intemporelle et une sophistication durable. De la valise cabine International à l'étui à cigares, en passant par l'étui à lunettes de soleil et le miroir compact, chaque article reflète la quête de précision et de beauté de TUMI, conçue pour ceux qui apprécient autant l'art que le design.

Bientôt disponible dans l'univers du 19 Degree, l'ensemble de barres en aluminium 19 Degree est un cadeau luxueux destiné aux personnes aux goûts raffinés, qui prolonge le code de design emblématique 19 Degree de TUMI aux moments importants à la maison. Conçu avec soin pour l'hôte moderne, l'ensemble en aluminium sculpté comprend tout le nécessaire pour préparer le cocktail parfait, avec des fiches recettes TUMI personnalisées, et reflète la mission de la marque qui consiste à accompagner ses clients à chaque étape de leur parcours.

« Pendant les Fêtes, trouver des cadeaux qui apportent une joie sincère et un sens à la vie des personnes qui m'entourent, a déclaré Victor Sanz, directeur artistique chez TUMI. « Les meilleurs cadeaux s'intègrent parfaitement à la vie quotidienne, vous accompagnant au travail, en voyage ou à la maison, et sont aussi agréables à offrir qu'à utiliser longtemps après la fin des fêtes. »

Pour lui, la collection Arrivé propose des modèles remarquables comme le grand sac à dos Barker et le sac àdos moyen Larson, qui se distinguent par leurs détails en fibre de carbone polie et leur précision inspirée de l'automobile. Ces modèles sont complétés par les sacs en cuir artisanal de la collection Harrison, comme les sacs à dosGregory Sling, Warreg et Griffen Flap réalisés en Burnished Wine Ombré, une technique de finition à la main qui confère à chaque article sa propre profondeur tonale et son caractère unique.

Pour elle, la collection Olas incarne une élégance décontractée, alliant un design moderne à une sophistication intemporelle. En plus, la collection Agent incarne un luxe polyvalent, conçue pour les femmes qui passent sans transition du bureau au restaurant avec un style raffiné et déterminé. En accord avec l'esprit des fêtes, la collection Belden présente l'écrin à bijoux, l'étui à passeport à fermeture éclair et le portefeuille à chaîne en argent métallique, des cadeaux qui apportent une touche festive et sont conçus pour durer bien au-delà des fêtes.

La personnalisation et les monogrammes jouent un rôle important cette saison, reflétant la conviction de TUMI selon laquelle le véritable luxe réside dans les détails. Les services de monogrammes personnalisés transforment les accessoires de voyage et de style de vie en souvenirs durables. Chaque marque de personnalisation reflète l'identité et l'intention, une touche finale qui transforme le design fonctionnel en quelque chose de profondément personnel, conçu pour accompagner celui à qui il est destiné.

Qu'il s'agisse de nouvelles destinations ou de retours de vacances, chaque voyage commence par un cadeau TUMI. Découvrez la collection complète en magasin et en ligne sur TUMI.com, et suivez @TUMITravel pour vous inspirer tout au long de cette période.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de vos déplacements. En alliant une fonctionnalité impeccable à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaire à vie des acteurs du changement dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, rendez-vous sur TUMI.com et suivez-nous sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube.

TUMI et le logo TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.

