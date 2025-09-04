Dans le cadre du 50e anniversaire de la marque, la campagne met en avant deux des silhouettes les plus emblématiques de TUMI : le sac à dos Navigation de la collection Alpha Bravo et le sac à dos Celina de la collection Voyageur. Conçu pour assurer la performance et affiné par des tests rigoureux, chaque modèle allie fonctionnalité et sophistication moderne, et est destiné à répondre aux exigences des artistes dynamiques avec aisance et à propos.

Réalisés par Kiku Ohe et mettant en scène des portraits saisissants photographiés par Simon Lipman, les deux films suivent Lando et Nelly dans leurs moments de concentration, de répétition et de préparation, offrant un regard sans filtre sur la discipline qui se cache derrière leurs régimes quotidiens. Leurs parcours sont à l'image du processus méticuleux qui sous-tend la création de chaque produit TUMI, où la conception, les tests et le raffinement sont soumis aux mêmes normes rigoureuses.

« Être emblématique ne vient pas d'un seul coup, mais du fait de se montrer, encore et encore, et d'évoluer tout au long de ce processus », a déclaré Victor Sanz, directeur mondial de la création. « Chez TUMI, ce n'est pas seulement un objectif, c'est notre norme. » Chaque article de TUMI est conçu pour être testé, pour inspirer confiance et pour évoluer avec ceux qui le portent. Pas seulement conçu pour la performance ou l'esthétique, mais de répondre aux besoins de nos clients là où ils se trouvent et de les accompagner partout où ils vont. »

À la base, « Icons Tested » n'est pas seulement une question de performance d'élite, mais aussi de quête permanente de croissance et de la discipline nécessaire pour évoluer. Elle reflète l'engagement de TUMI à repousser les limites de la conception par un perfectionnement continu et des tests dans le monde réel, tout en reconnaissant que la grandeur se mérite et ne se donne pas. Plus qu'une célébration du succès, c'est un hommage au voyage et aux produits construits pour le soutenir.

« La constance est la clé. « LIl ne faut jamais cesser de travailler, quel que soit le métier que l'on exerce », a déclaré Lando Norris. « Je le vois dans la façon dont je me comporte sur la piste, et dans la façon dont mes articles essentiels TUMI me suivent, où que j'aille.

« Être emblématique, ce n'est pas être parfait. « Être emblématique ne signifie pas être parfait. Il faut savoir rester engagé et trouver un sens aux moments qui se construisent au fil du temps », a déclaré Nelly Korda. « Le parcours change constamment, voilà pourquoi il est vraiment important d'avoir des compagnons de confiance dans ces moments-là. »

De la répétition au perfectionnement, « Icons Tested » rend hommage à ceux qui se présentent, travaillent et repoussent les limites de la performance. TUMI continue de concevoir des produits dynamiques qui s'adaptent à chaque instant et renforcent l'icône en eux.

FAITS SAILLANTS DES PRODUITS

Sac à dos Celina ( Voyageur )

Léger et résistant à l'eau, le sac à dos Celina allie une conception élégante à des fonctions intelligentes qui facilitent le passage de la routine quotidienne aux voyages lointains.

Vente au détail : De 350 € à 490 €

Sac à dos Navigation ( Alpha Bravo )

Réinventé dans un nouveau matériau Navy Coated Canvas, le sac à dos Navigation apporte une durabilité moderne à une silhouette TUMI de confiance. Conçu pour un usage quotidien et conçu pour vous permettre de vous déplacer avec détermination.

Vente au détail : De 550 € à 750 €

Voici d'autres icônes présentées tout au long de la campagne :

Capsule TUMI | McLaren en super gris , inspirée de la Supernova Silver de McLaren

19 Degree Lite , le bagage rigide le plus léger de TUMI à ce jour

La collection signature 19 Degree Aluminum

La collection Just In Case™ emportable et polyvalente

Découvrez les collections Voyageur et Alpha Bravo dès maintenant sur TUMI.com et dans les magasins TUMI du monde entier.

