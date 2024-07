TUMI PRÉSENTE LPGA TOUR PRO NELLY KORDA ET PGA TOUR PRO LUDVIG ÅBERG EN TANT QUE TOUT PREMIER AMBASSADEUR MONDIAL DU GOLF DE LA MARQUE

Deux des noms les plus engagés et les plus célèbres du golf, Korda et Åberg incarnent un dévouement inlassable à la performance, un dynamisme inébranlable et des résultats extraordinaires - des idéaux que TUMI insuffle passionnément dans chaque collection. Les nouveaux ambassadeurs transporteront exclusivement des bagages et des sacs à dos TUMI en tournée, car la marque soutient ces joueurs et leur ambition de perfectionner leur jeu.

« Je suis très heureux de m'associer à TUMI en tant qu'ambassadeur mondial, représentant la marque en tournée et hors parcours, a déclaré Mme Korda. Il y a beaucoup de synergie entre TUMI en tant que marque et la façon dont j'aborde mon jeu - nous partageons la même volonté de perfection. Il s'agit d'un partenariat qui semble vraiment convenir parfaitement. »

« Je suis un adepte de TUMI depuis longtemps, alors c'est un sentiment surréaliste d'être l'un de leurs nouveaux ambassadeurs à l'échelle mondiale, a déclaré Mme Åberg. C'est un moment de boucler la boucle pour travailler avec une marque que je respecte tant, et d'avoir son soutien alors que je suis en compétition à ce niveau élevé. »

Dans le cadre d'un nouveau chapitre de son partenariat avec le LPGA Tour et PGA TOUR, la marque du voyage et du style de vie a été choisie pour concevoir toutde nouvelles caisses de trophées TUMI 19 Degree Aluminum pour le très attendu TOUR Championship sur le PGA TOUR, ainsi que la Coupe Solheim et les tournois du CME Group Tour. C'est la première fois qu'une marque a l'honneur de créer des cas trophées pour ces championnats PGA TOUR et LPGA Tour. Conçus par le directeur de la création de TUMI, Victor Sanz, les étuis trophées reflètent les thèmes de la force, de la confiance, de l'aspiration, de la passion et des idéaux partagés par la marque, ainsi que les joueurs légendaires qui considéreront l'étui trophée comme un symbole de la réalisation de l'exploit ultime.

Le premier cas sera dévoilé lors du TOUR Championship à Atlanta en août, suivi par des cas pour la Solheim Cup du LPGA Tour en septembre et le CME Group Tour Championship en novembre. Inspirées de la collection emblématique TUMI 19 Degree Aluminum de la marque, les vitrines trophées sont fabriquées avec de l'aluminium de qualité aéronautique, créant un lien structurel entre la force et la beauté, et sont dotées de la caractéristique 19 Degree Rib detailing et du mécanisme de verrouillage sur l'extérieur des vitrines. Le velours doux aligne la base et la paroi arrière de l'intérieur pour une sensation de main luxueuse, rehaussant les étuis trophées à la norme de qualité et de style de TUMI. Lorsque les caisses sont ouvertes, elles révèlent le prix ultime : le trophée, présenté avec des panneaux latéraux miroirs qui reflètent les spectateurs du trophée alors qu'ils rêvent de devenir le prochain champion.

« Le fait d'avoir été choisi pour concevoir les vitrines de ces célèbres tournois LPGA Tour et PGA TOUR est un honneur incroyable pour TUMI, d'autant plus que nous continuons à soutenir les organisations et les joueurs qui les composent, a déclaré M. Sanz. Des millions de voyageurs du monde entier choisissent TUMI pour protéger ce qu'ils apprécient le plus chaque jour, et nous sommes ravis d'apporter cette force et cette ingéniosité de conception renommées à la protection de ces trophées, qui symbolisent des années de travail acharné, de dévouement et de passion de la part des meilleurs joueurs du sport. »

Pour coïncider avec les séries éliminatoires FedExCup, les amateurs peuvent voir l'étui de trophée si précieux tout au long des trois événements. Suivez le parcours de l'affaire @TUMITravel. Pour en savoir plus sur les partenariats de TUMI Sport, visitez TUMI.com/À propos. Vous pouvez magasiner la collection de golf de TUMI sur TUMI.com ou dans votre magasin TUMI le plus proche dans le monde.

