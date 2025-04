La collection 19 Degree Lite réinvente le bagage rigide en y ajoutant de la légèreté, repensant ainsi entièrement l'icône TUMI avec des matériaux et des détails légers révolutionnaires. Chaque élément -- de sa construction très résiliente en Tegris® à ses caractéristiques uniques telles que la poignée télescopique en magnésium à faible densité -- a été étudié, testé et sélectionné pour des voyages plus légers. La collection disponible à l'échelle mondiale comprend quatre tailles disponibles en trois couleurs de base : Blush, Gris Titanium, Black Graphite, et deux couleurs saisonnières : Amber et Cobalt.

Pour présenter la collection, TUMI a fait appel à Xenia Adonts pour sa toute première campagne de marque mondiale. Réalisée par Keane Pearce Shaw et photographiée par Emma Summerton, la campagne évoque le sentiment de légèreté qui accompagne la collection 19 Degree Lite. La campagne suit Xenia alors qu'elle traverse l'effervescence de Mexico avec sa valise 19 Degree Lite à ses côtés. Avec sa valise, elle parcourt les rues achalandées avec une fluidité de mouvement qui met en lumière la liberté et l'aisance que seul le modèle 19 Degree Lite peut offrir.

« 19 Degree Lite est né de notre profonde compréhension de la façon dont les clients de TUMI se déplacent -- et de notre passion pour perfectionner leurs voyages, a déclaré Victor Sanz, directeur de la création. Chaque composant a été soigneusement étudié, testé et sélectionné pour des déplacements plus légers sans compromettre la qualité ni la performance. Le résultat de cette conception méticuleuse est une collection légère qui permet à nos clients de se déplacer plus facilement à travers le monde. »

Le prix de la toute nouvelle collection varie de 795 $ à 995 $ US. La collection 19 Degree Lite est disponible dans les magasins TUMI du monde entier et sur TUMI.com. Restez à l'affût du contenu exclusif en coulisses de la campagne sur les réseaux sociaux @TUMITravel.

À propos de TUMI

