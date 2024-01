NEW YORK et DAYTONA BEACH, Floride, et PONTE VEDRA BEACH, Floride, 23 janvier 2024 /CNW - La marque internationale d'articles de voyage et de style de vie, TUMI , a annoncé aujourd'hui des partenariats pluriannuels avec la LPGA et le PGA TOUR, désignant TUMI comme « fournisseur de bagage officiel » pour les deux organisations. Les partenariats de TUMI avec le PGA TOUR et la LPGA renforcent le dévouement de la marque à l'égard des grands partenariats sportifs mondiaux, comme l'équipe Tottenham Hotspur de la Premier League, McLaren Racing et la Professional Tennis Players Association. L'incursion de TUMI dans le domaine du golf coïncide avec le lancement de sa première collection complète d'articles de golf, offrant des produits de haute performance et innovants qui incarnent à la fois le sport et son style de vie.

Pour donner le coup d'envoi à ces prestigieux partenariats entre hommes et femmes, TUMI tient un kiosque interactif au PGA Show cette semaine à Orlando, en Floride, qui présentera des aperçus de produits, des témoignages d'influenceurs et d'autres programmations sur place.

« Nous sommes ravis d'accueillir TUMI dans notre famille du PGA TOUR aux côtés de nos partenaires de la LPGA », a déclaré le commissaire du PGA TOUR, Jay Monahan. « Cette collaboration avec la LPGA met en lumière les valeurs de TUMI et notre engagement commun à améliorer notre sport en le rendant accueillant pour tous.

Nous sommes ravis d'accueillir ce partenariat emballant avec TUMI en tant que fournisseur de bagage officiel de la LPGA et du PGA TOUR, a déclaré la commissaire de la LPGA, Mollie Marcoux Samaan. Ce partenariat témoigne non seulement de notre engagement commun à l'égard de l'excellence, mais il souligne aussi notre dévouement collectif à l'autonomisation des femmes dans les sports partout dans le monde. La collection de sacs de golf novatrice de TUMI, qui sera présentée dans 10 pays du monde entier, est parfaite pour la LPGA, et notre partenariat reflétera l'esprit de détermination, la qualité et le style qui définissent la LPGA et TUMI. Nous nous réjouissons à la perspective d'une solide collaboration entre la LPGA, le PGA TOUR et TUMI, pour célébrer les parcours et les triomphes de nos athlètes sur les terrains de golf et à l'extérieur. »

« Le PGA TOUR est heureux d'accueillir TUMI dans sa famille alors que nous présentons cette marque de style de vie emblématique à nos athlètes et à nos partisans partout dans le monde, a déclaré Brian Oliver, vice-président directeur, Partenariats d'entreprise, PGA TOUR. Tous les golfeurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, profiteront de l'accès aux produits et au style uniques de TUMI au moment où il entre officiellement dans le domaine du golf. »

« Nous sommes honorés de commencer ces partenariats avec le PGA TOUR et la LPGA et de célébrer les réalisations de ces athlètes de renommée mondiale, a déclaré Andrew Dawson, président de TUMI. Chez TUMI, nous évoluons constamment pour répondre aux besoins et aux intérêts de nos clients et de nos publics aux visions similaires. Servir notre communauté d'athlètes de compétition et de loisirs a été une prochaine étape délibérée, mais authentique pour notre marque. »

Inspiré par la passion du sport et fidèle à l'ADN de TUMI, l'assortiment d'articles de golf offre la durabilité de la marque, des matériaux de haute performance et un design innovant. La collection comprend des sacs de golf, qui offrent des caractéristiques qui rehaussent ce sport, y compris un rembourrage souple, des ports de chargement USB-C et des pochettes isothermes, ainsi que des appliques avec monogramme personnalisé, particularité unique de TUMI. D'autres sacs et accessoires de style de vie tels des polochons, des fourchettes à gazon, des pochettes pour tés et balles, des couvre-bâtons et plus encore ont été conçus pour s'intégrer harmonieusement à l'offre de sacs.

Conçue en ayant en tête la rigueur du golf professionnel, chaque pièce de la collection est fabriquée avec les plus grands détails techniques pour vous aider à jouer sur le terrain et à l'extérieur. Les prix des sacs de golf et de voyage de la collection vont de 795 $ à 1 595 $ US, et ceux des sacs et accessoires supplémentaires vont de 125 $ à 650 $ US.

La collection est disponible exclusivement sur TUMI.com à l'échelle mondiale et sera bientôt offerte ce printemps dans certains magasins TUMI, clubs de golf et grands magasins sélectionnés. Certains articles seront également mis en vedette dans les fenêtres contextuelles des tournois du PGA TOUR et de la LPGA à l'échelle mondiale tout au long de l'année. Pour en savoir plus sur les partenariats sportifs de TUMI, visitez TUMI.com/About.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et les performances, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en déplacement. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaires à vie de personnes dynamiques dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, visitez TUMI.com .

TUMI et le logo TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

À propos de la LPGA

La Ladies Professional Golf Association (LPGA) est la principale organisation de golf professionnel féminin au monde. Créée en 1950 par 13 fondatrices pionnières, la LPGA, dont les membres représentent maintenant plus de 60 pays, est l'organisation sportive professionnelle féminine la plus ancienne. Grâce au LPGA Tour, au Epson Tour, au LPGA Professionals et à une coentreprise avec le Ladies European Tour, la LPGA offre aux professionnelles la possibilité de poursuivre leurs rêves dans le golf au plus haut niveau. En plus de ses tournées professionnelles et de ses programmes d'accréditation de l'enseignement, la LPGA est dotée d'une fondation entièrement intégrée qui offre la meilleure programmation de sa catégorie pour les golfeuses par l'entremise de sa programmation de golf junior et de sa division LPGA Amateurs qui offre à ses membres des occasions de jouer et d'apprendre partout dans le monde. La LPGA vise à utiliser sa plateforme unique pour inspirer, transformer et promouvoir les possibilités pour les filles et les femmes, sur le terrain de golf et à l'extérieur.

Suivez la LPGA en ligne à www.LPGA.com et sur ses applications mobiles . Joignez-vous à la conversation sociale sur Facebook , X (anciennement Twitter) , Instagram et YouTube .

À propos du PGA TOUR

En mettant en vedette les plus grands joueurs de golf, le PGA TOUR mobilise et inspire nos partisans, nos partenaires et nos collectivités partout dans le monde et a sur eux tous une influence positive.

Le PGA TOUR, dont le siège social est situé à Ponte Vedra Beach, en Floride, approuve les tournois dans le cadre du PGA TOUR, les champions du PGA TOUR, le Korn Ferry Tour, le PGA TOUR Americas et administre le PGA TOUR Q-School présenté par Korn Ferry et la PGA TOUR University. Les membres du TOUR représentent les meilleurs joueurs du monde, originaires de 29 pays et territoires. Mettant en vedette les plus grands moments du sport avec l'histoire et l'héritage en ligne, le PGA TOUR a des partenariats de distribution nationale à long terme pour la diffusion sur CBS, NBC et Golf Channel et un service de diffusion vidéo en continu sur ESPN+. À l'échelle internationale, la couverture de PGA TOUR est offerte dans plus de 200 pays et territoires dans 28 langues par l'entremise de 44 partenaires de diffusion et de médias numériques. Presque tous les tournois sont organisés en tant qu'organismes sans but lucratif afin de maximiser les dons de bienfaisance et, à ce jour, les tournois de toutes les tournées ont généré plus de 3,64 milliards de dollars.

Les adeptes peuvent suivre le PGA TOUR sur la nouvelle application PGA TOUR et PGATOUR.COM, ainsi que sur les réseaux sociaux, notamment Facebook , Instagram (en espagnol , en coréen et en japonais ), LinkedIn , TikTok , X (en anglais et en espagnol ), WhatsApp (en anglais et en espagnol ), WeChat , Weibo, Toutiao , Douyin et LINE .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2322880/Tumi_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2322881/Tumi_2.jpg

SOURCE Tumi, Inc.