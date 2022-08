TUMI lance sa campagne d'automne 2022 de style documentaire intitulée « Built for the Journey »

Les films présenteront les histoires uniques de leaders mondiaux du monde du sport et du divertissement tels que Son Heung-min, Gracie Abrams, Anthony Ramos et Lando Norris

NEW YORK, le 22 août 2022 /CNW/ - Cet automne, TUMI, marque internationale dans le domaine des voyages et de l'art de vivre, lancera sa campagne mondiale intitulée « Built for the Journey », qui relate les parcours personnels et professionnels de quatre professionnels renommés du monde du sport et du divertissement connus à juste titre sous le nom de TUMI Crew. Rendue possible par Jessy Moussallem, éminente cinéaste qui a sillonné le monde pour donner vie à leurs histoires uniques, la campagne comprendra des courts métrages mettant en vedette le footballeur professionnel Son Heung-min , l'auteure-compositrice-interprète Gracie Abrams , l'acteur et artiste de la chanson Anthony Ramos , et le pilote de Formule 1 pour l'écurie McLaren Lando Norris . Animés par leurs passions multidimensionnelles et leur volonté d'être en mouvement, les membres du Crew présentent dans le chapitre respectif de leur campagne les collections 19 Degree Aluminum de TEGRA-LITE® et McLaren.

« Chez TUMI, notre objectif est de veiller à ce que chaque personne puisse donner le meilleur d'elle-même lorsqu'elle utilise nos produits, qu'il s'agisse de voyager à l'étranger, de rentrer chez elle ou d'entreprendre une nouvelle aventure professionnelle, a déclaré Victor Sanz, directeur créatif chez TUMI. Nous utilisons des techniques de conception spécialisées et des matériaux novateurs pour créer des produits modernes qui offrent le meilleur en matière de voyage, de résilience, de viabilité et de durabilité. Nos produits résistent à l'épreuve du temps. »

La première histoire est lancée aujourd'hui et met en vedette le footballeur sud-coréen Son Heung-min, dont le parcours est axé sur le perfectionnement de son art par la répétition et qui montre ce qu'il faut pour réussir sur le plan professionnel. Lorsqu'il voyage, Heung-min compte sur ses étuis rigides de la collection 19 Degrees Aluminum de TUMI pour protéger ses biens précieux.

Les trois autres campagnes débuteront en septembre et en octobre. Le film de Gracie Abrams (qui sera lancé le 15 septembre) mettra en valeur sa première tournée internationale et son voyage à Paris, durant lequel elle a pu compter sur ses bagages durables TEGRA-LITE®, conçus pour sa vie active en déplacement. Cette campagne a été inspirée par sa chanson « For Real This Time ». L'histoire d'Anthony Ramos, également lancée le 15 septembre, mettra en lumière son voyage de découverte de soi à Porto Rico et le lien spécial qu'il a ressenti avec l'île et son patrimoine. « La visite de Porto Rico a été une expérience qui m'a permis d'explorer mes racines et d'établir des liens plus profonds avec la terre d'origine de ma famille. Le TEGRA-LITE® de TUMI a rendu ce voyage encore plus exceptionnel, car j'ai pu y ranger en toute sécurité des souvenirs importants de La Isla qui me rappelleront toujours ma patrie », a déclaré Ramos. Il a d'ailleurs enregistré une chanson inspirée de son voyage avec TUMI, intitulée « Maleta », ce qui signifie « sac » en espagnol.

Le dernier volet, qui sera lancé le 13 octobre, mettra en vedette la plus récente collection TUMI | McLaren Carbon Fiber CFX avec Lando Norris, pilote de F1 pour l'écurie McLaren, qui a partagé sa vision de l'avenir. Enregistrée à l'extérieur de London, son histoire complète la collection TUMI | McLaren, qui repose sur l'innovation, la technologie et le design.

« Cette campagne célèbre la résilience de l'esprit humain et la volonté de s'engager dans de nouvelles aventures, deux éléments qui font partie de l'ADN de TUMI. TUMI s'engage à perfectionner le voyage; c'est ainsi que nous sommes construits », a déclaré Jill Krizelman, vice-présidente principale, Marketing mondial et commerce électronique chez TUMI.

Tout au long de la saison, la marque prévoit organiser une myriade d'activités partout dans le monde pour célébrer les lancements. Plus de détails à venir.

Toutes les collections sont disponibles dans le monde entier dans les magasins TUMI, sur TUMI.com et chez certains détaillants spécialisés.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et les performances, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en mouvement. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaires à vie de personnes dynamiques dans la poursuite de leurs passions. La marque est vendue dans plus de 75 pays avec environ 2 000 points de vente.

Pour en savoir plus sur TUMI, visitez TUMI.com.

