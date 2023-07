TUMI ET HIGHSNOBIETY JOIGNENT LEURS FORCES POUR CRÉER UNE SÉRIE DE CONTENU PERTURBATEUR QUI PRÉSENTE LA COLLECTION TUMI | McLAREN LORS DE TROIS GRANDS PRIX DE FORMULE 1 SUR TROIS CONTINENTS

Highsnobiety présente cette série en trois épisodes intitulée «The High Road» qui décrira un périple dans les supervoitures de McLaren à travers la Grande-Bretagne, Singapour et Las Vegas, et donnera vie à trois récits uniques avec un talent inattendu et des éléments visuels attrayants.

NEW YORK, le 21 juill. 2023 /CNW/ -- La marque internationale de voyage et de style de vie TUMI présente aujourd'hui The High Road, une série de contenus créés en partenariat avec Highsnobiety, qui met en valeur la collaboration continue de la marque avec l'équipe d'élite spécialisée dans les sports motorisés et le fabricant de supervoitures luxueuses McLaren. La série en trois épisodes documentera un périple ayant pour toile de fond trois cultures et continents très différents à l'aide de contenu vidéo et statique, mettant en valeur les Grand Prix de formule 1 de Londres, de Singapour et de Las Vegas et présentant les produits TUMI | McLaren. Chaque site fera appel à un créateur de tendances culturelles qui prendra le volant d'une supervoiture GT ou de la McLaren Artura, la nouvelle supervoiture légère hybride de l'entreprise pour faire découvrir des paysages uniques et mettre en lumière les monuments locaux sur le chemin menant aux courses tout en mobilisant la communauté. The High Road aura également accès au garage et au paddock des équipes de McLaren en F1, offrant ainsi aux spectateurs un point de vue exclusif à l'extérieur de la piste.

Produites par Highsnobiety avec la direction vidéo de autre fish , les vidéos de style documentaire mettront en valeur la technicité et l'artisanat de la marque au moyen de nouveau contenu passionnant. La série met en lumière les façons dont les créateurs de tendances du monde entier intègrent les accessoires et produits des collections de base du 60e anniversaire de TUMI | McLaren et unissent leurs forces à TUMI lors de leur périple.

La série a officiellement été lancée aujourd'hui à la suite de la semaine du Grand Prix en sol britannique. Les deuxième et troisième épisodes seront présentés dans le cadre du Grand Prix de Singapour, le 18 octobre, et du Grand Prix de Las Vegas, le 20 novembre. À Silverstone, le photographe de mode Melvin Israel a documenté son voyage au Royaume-Uni avec un carnet de cartes postales personnalisées mettant en valeur les produits. À Singapour, le créateur de tendances explorera la cité État et inclura la série dans la culture locale avant le Grand Prix. À Las Vegas, le créateur de tendances entreprendra un voyage en voiture sur des routes panoramiques qui illustre la diversité du sud-ouest des États-Unis et met en valeur les meilleurs éléments de la course de rue du samedi soir.

« Cette occasion représente le partenariat ultime, qui tire parti de la force motrice de TUMI, Highsnobiety et McLaren, présenté sous un nouvel angle. À TUMI, nous sommes déterminés à innover, atteindre l'excellence et parfaire les périples individuels. Le partenariat avec Highsnobiety instaure une nouvelle approche novatrice à l'égard de la mise en récit », a déclaré Jill Krizelman, vice-présidente principale du marketing et du commerce électronique à l'échelle mondiale de TUMI.

« Nous sommes fiers de dévoiler notre partenariat avec TUMI | McLaren, qui combine leur engagement à l'égard de la conception et de l'artisanat de pointe en regardant vers l'avenir pour céer du contenu qui valorise notre engagement mutuel à l'égard du secteur des voyages et des voitures de luxe », a déclaré Haein Dorin, vice-président et directeur général, Highsnobiety, États-Unis. « La série mise sur la perspective culturelle sans cesse tournée vers l'avenir de Highsnobiety pour mettre en valeur la collection TUMI | McLaren dans le monde entier. »

De plus, TUMI et Highsnobiety mobilisent les acheteurs, les passionnés de supervoitures et les amateurs grâce à un appel à l'action sur les médias sociaux et à l'intégration de produits et services au contenu éditorial publié sur Highsnobiety.com. Lors d'un moment unique à Las Vegas, TUMI participera également au lancement de plusieurs marques dans l'ensemble du marché de Las Vegas, y compris une campagne à l'aire de réception des bagages de l'aéroport international Harry Reid et un événement de courte durée au Ceasar's Palace, où des activités sont prévues chaque jour.

Suivez-nous sur les médias sociaux avec les mots-clics #TheHighRoad @TUMITravel @Highsnobiety @HighsnobietyDesign. Découvrez la collection TUMI | McLaren dans les magasins TUMI du monde entier, au TUMI.com, et dans certains grands magasins.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en mouvement. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des déplacements stimulants en tant que partenaires à vie de personnes dynamiques dans la réalisation de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, visitez TUMI.com. Les logos TUMI et TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

À propos de Highsnobiety

Highsnobiety est une marque consacrée à une nouvelle génération de pionniers de la culture. Notre mission est de découvrir et de promouvoir ce que notre culture a de mieux à offrir, de rapprocher les gens grâce à notre amour du style et de favoriser la croissance d'une communauté de créateurs émergents. Toujours à l'avant-garde, Highsnobiety est résolument tournée vers l'avenir.

Fondée en 2005 par David Fischer, chef de la direction, Highsnobiety est une entreprise internationale dont le siège social est à Berlin et qui exploite des bureaux à New York, Los Angeles, Londres, Amsterdam, Paris, Milan et Tokyo. Nous sommes une société de services-conseils en médias numériques et culturels au carrefour du style, de l'art, du design et de la technologie, offrant une plateforme pour les marques et les gens qui nous passionnent.

SOURCE Tumi, Inc.