« Nos clients attendent ce qu'il y a de mieux de TUMI, et c'est pourquoi nous avons établi un partenariat avec Master & Dynamic, une marque réputée pour la création de produits audio de qualité supérieure, a déclaré Victor Sanz, directeur de la création chez TUMI. « Cette collaboration réunit deux mondes apparemment distincts qui, en réalité, se complètent parfaitement. Lorsque les contours emblématiques de 19 Degree se combinent à l'ingénierie supérieure de Master & Dynamic, le résultat n'est pas seulement une technologie de haut niveau, c'est une œuvre d'art. »

Le lancement présente les écouteurs antibruit sans fil actifs MW09, conçus pour une performance et une durabilité supérieures, avec un indice de résistance à l'eau IP54 et un système avancé de conversation à 6 microphones avec réduction du bruit du vent. Offerts en deux coloris élégants - noir et argent - les écouteurs sont conçus pour compléter la collection emblématique 19 Degree Aluminum de TUMI. Ce lancement n'est qu'un début, et TUMI est prête à dévoiler d'autres collections de cette formidable collaboration au cours de l'année

« Le voyage a toujours fait partie de l'ADN de Master & Dynamic et le son joue un rôle essentiel dans chaque voyage, » a déclaré Jonathan Levine, chef de la direction et fondateur de Master & Dynamic. « Le partenariat avec TUMI, une marque réputée pour sa beauté, sa fonctionnalité et sa durabilité, semblait tout naturel. Ensemble, nous avons créé une collection d'outils audio performants conçus pour les voyageurs du monde entier. »

Les écouteurs antibruit actifs MW09 sont vendus au prix de 450 $US et sont disponibles à l'achat dans le monde entier sur TUMI.com, dans certains magasins TUMI et sur masterdynamic.com.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de vos déplacements. En alliant une fonctionnalité impeccable à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaire à vie des acteurs du changement dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, visitez TUMI.com.

TUMI et le logo TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.

À propos de Master & Dynamic

Depuis son lancement en 2014, la marque audio de luxe Master & Dynamic de New York a lancé une variété de produits audio primés allant des écouteurs câblés et sans fil à un haut-parleur sans fil; récemment, les écouteurs antibruit actifs MW75 ont été reconnus pour leur conception de classe mondiale en tant que lauréat du prix Red Dot : Product Design 2023. Avec un souci constant de l'artisanat et du détail, Master & Dynamic a une profonde passion pour la création d'outils audio magnifiquement conçus et techniquement sophistiqués pour vous aider à concentrer, inspirer et transporter votre esprit.

Conçus pour être à la fois modernes et intemporels, les produits Master & Dynamic n'utilisent que les matériaux les plus fins et sont conçus pour durer, créant l'équilibre parfait entre l'esthétique, la force, le confort et le son exceptionnel. Grâce à des collaborations de marques de luxe de renommée mondiale comme Louis Vuitton et Mercedes-Benz, Master & Dynamic croit que la maîtrise est une exploration sans fin qui exige une approche dynamique. Consultez l'ensemble de la collection à www.masterdynamic.com et joignez-vous à la conversation à @masterdynamic.

