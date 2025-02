Avec le client comme muse, la marque met en valeur ses icônes et se tourne vers l'avenir

NEW YORK, 18 février 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la marque internationale de voyage et de style de vie TUMI lance sa campagne marquante du 50e anniversaire, « Made for You Since 1975. » Depuis un demi-siècle, TUMI conçoit avec soin des produits inspirés par les voyages de ses clients.

La campagne de la marque, saisie par le célèbre photographe de style de vie Christopher Anderson et réalisée par Nim Kyong Ran, explore la relation personnelle entre les articles les plus appréciés de TUMI et les personnes qui les utilisent. La campagne agit comme une fenêtre sur la vie de nos clients, mettant en lumière les caractéristiques polyvalentes des bagages et des sacs à dos de TUMI tandis que des scènes dynamiques se déroulent autour d'eux. Tourné dans la magnifique ville de Lisbonne, au Portugal, le film suit un groupe de personnages divers aux styles de vie tout aussi divers, se déplaçant avec des collections emblématiques de TUMI, dont Alpha, Voyageur et 19 Degree, des incontournables intemporels qui définissent la marque depuis des années.

« Pour notre cinquantième anniversaire, nous voulions honorer les principales collections qui ont été la pierre angulaire de la marque TUMI, créées dans l'intention de parfaire les voyages de nos clients, a déclaré Victor Sanz, directeur de la création. « Cette étape célèbre l'avenir tout en rappelant ce que nos clients ont le plus aimé de la marque depuis plus de 50 ans : la longévité, l'aisance, la fonctionnalité et la beauté intemporelle. Tout au long de l'année, nous continuerons d'évoluer et d'innover, en façonnant l'avenir des voyages et du design de style de vie. »

Le film met en vedette les produits les plus emblématiques et les plus vendus de TUMI : la valise Alpha International Dual Access Carry-On et le sac à dos Voyageur Celina, qui incarnent la combinaison de fonctionnalité, de durabilité et de design sophistiqué propre à TUMI. L'Alpha International Dual Access Carry-On offre une organisation innovante et une accessibilité facile, ce qui le rend idéal pour les grands voyageurs, tandis que le Voyageur Celina Backpack allie esthétique et praticité, parfait pour un usage quotidien ou en tant que compagnon de voyage élégant.

Depuis 50 ans, TUMI conçoit des produits de style de vie et de voyage de classe mondiale conçus pour améliorer les déplacements des voyageurs partout dans le monde. Aujourd'hui, avec plus de 300 magasins de détail dans les grandes villes et centres de voyage du monde entier, TUMI continue d'étendre sa portée, en proposant des produits haut de gamme à une communauté toujours plus nombreuse d'acteurs du changement.

« Depuis 50 ans, TUMI se concentre sur ses clients et offre des produits distinctifs et améliore leur expérience de voyage, a déclaré Andrew Dawson, président de TUMI. Qu'il s'agisse d'une excursion d'une journée en ville ou d'un vol autour du monde, nous visons à parfaire chaque voyage. Notre force, ce sont nos employés; nous avons l'esprit d'entreprise et sommes passionnés par ce que nous faisons. Nous travaillons constamment à innover, des matériaux techniques aux détails fonctionnels, toujours en gardant notre client à l'esprit. « Cette étape célèbre nos réalisations, mais ouvre également la voie à l'évolution continue de la marque pour les 50 prochaines années et au-delà. »

TUMI célébrera son 50e anniversaire tout au long de l'année avec de nouveaux produits et des campagnes passionnantes mettant en vedette un groupe d'ambassadeurs mondiaux et d'amis de la marque.

