Dans le cadre de cette campagne dynamique, TUMI réintroduit une touche de mode luxueuse dans sa collection emblématique Voyageur faite de cuir riche de haute qualité. Chaque article est méticuleusement conçu pour la fonctionnalité et le style, y compris le nouveau « T » du logo de TUMI, qui établit un équilibre entre l'élévation de la signature de la marque et l'innovation avec une allure intemporelle et minimaliste. La collection Voyageur Leather comprend des sacs à dos, des sacs fourre-tout, des sacs à l'épaule et des sacs en bandoulière. Nouveautés s'ajoutant à la collection, les sacs en bandoulière Mini Train Case sont offerts en trois grandeurs. Conçu pour la femme moderne, le sac en bandoulière Mini Train Case redéfinit la fonctionnalité de la mode avec une polyvalence qui perfectionne chaque déplacement, des voyages internationaux aux soirées élégantes. La collection est offerte en noir classique avec des garnitures Gold ou Gunmetal, ainsi qu'en Pewter Metallic avec des garnitures Gunmetal, une offre festive pour la période des Fêtes, avec des prix allant de 250 $ US à 750 $ US.

TUMI élargit également son offre pour les voyages cet automne avec le lancement de TUMI 19 Degree Frame, une approche novatrice de la collection 19 Degree de la marque. La collection 19 Degree Frame de TUMI a été conçue pour répondre aux besoins des voyageurs modernes avec des verrous de cadre intégrés pour assurer la sécurité du contenu, des poignées rétractables pour une utilisation facile et des roues de transport fluides et silencieuses de TUMI. L'extérieur présente les contours fluides emblématiques qui sont devenus un élément de base du langage de conception de la collection 19 Degree. L'intérieur est doté de sangles de fixation et de pochettes à fermeture éclair maillées pour une organisation élémentaire, ce qui permet plus que jamais de partir pour le voyage parfait d'une vie. Offerte dans les couleurs Black Texture et Pearl Grey Texture et dans quatre grandeurs durables, allant des bagages de cabine aux valises pour voyage court, cette collection répond à divers besoins de déplacement avec une fonctionnalité inégalée et une esthétique intemporelle. Les prix varient de 895 $ US à 1 195 $ US.

« Cette saison représente notre progression continue pour TUMI, alors que nous prenons davantage d'expansion dans le mode de vie des femmes et faisons évoluer nos expériences de voyage pour créer un assortiment de produits plus impeccable, intemporel et novateur, a déclaré Victor Sanz, directeur mondial de la création de TUMI. En tant que l'une de nos précieuses ambassadrices mondiales de la marque, Ka Young incarne parfaitement la femme élégante et en déplacement de TUMI. »

La marque donne vie à ces lancements avec une campagne visuellement époustouflante mettant en vedette Mun dans les rues colorées et animées de Séoul. Pour ajouter de la richesse et de l'authenticité à la campagne, TUMI a fait appel à des créateurs sud-coréens, au réalisateur Taejong Song et au photographe de renom Kim Hee June. Song et June allient la photographie de rue à des techniques cinématographiques dynamiques pour plonger les téléspectateurs dans les déplacements quotidiens de Mun, tout en saisissant l'architecture urbaine vibrante d'énergie de Séoul. Avec des clichés qui mettent subtilement en lumière les principales caractéristiques du produit - des roues coulissantes et lisses de la collection 19 Degree Frame de TUMI à la fonctionnalité élégante du fourre-tout Voyageur Vail -, le film offre aux téléspectateurs un aperçu de la façon dont les produits de TUMI apportent style, organisation et enthousiasme à la vie quotidienne.

« J'étais personnellement très enthousiaste à l'idée que cette campagne soit tournée à Séoul, en Corée du Sud, l'endroit où j'habite, a déclaré l'actrice Mun Ka Young. TUMI est le complément parfait à mon style de vie en déplacement, en gardant tous mes effets personnels organisés tout en ayant toujours l'air élégant. »

Vous pouvez maintenant magasiner les collections Voyageur et 19 Degree Frame à TUMI.com et dans les magasins TUMI du monde entier. Restez à l'affût du contenu exclusif en coulisses de la campagne sur les réseaux sociaux @TUMITravel.

