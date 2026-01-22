La campagne mondiale, dirigée par Alice Schillaci et photographiée par Reto Schmid, met en scène Norris dans un récit cinématographique animé par le suspense. Encadrés comme un homme qui se prépare à une mission, les visuels s'inspirent de récits d'action classiques, définis par la précision, la concentration et l'intention.

« Lorsque vous vous préparez à faire quelque chose d'important, vous ne voulez pas de distractions - vous voulez que tout fonctionne exactement comme il se doit », affirme Norris. « Que je sois en compétition ou en déplacement, l'important est d'être prêt. Alpha se sent conçu pour cet état d'esprit. »

Cette même sensibilité se poursuit dans la campagne mettant en vedette Wei Daxun, ambassadrice de la marque en Asie-Pacifique. Mise en scène par David Pun et photographiée par GK (国琨), la campagne capture Daxun se déplaçant dans des espaces modernes et épurés, mettant en valeur les lignes épurées, le mouvement fluide et le design raffiné d'Alpha.

« Alpha est conçu avec une intention réelle - vous le ressentez dans les matériaux, l'équilibre, la façon dont il se déplace avec vous. C'est quelque chose dont je suis sûr, peu importe ce que la journée me réserve », affirme Daxun.

« Alpha représente un plan directeur pour le mouvement moderne, affirme Victor Sanz, directeur international de la création chez TUMI. « C'est là qu'on revient à repenser la performance. Nous examinons les façons dont les gens se déplacent, ce qu'ils transportent et comment la conception peut soutenir ce parcours. »

Lando Norris et Wei Daxun représentent tous deux cette prochaine génération. Alpha n'est pas seulement conçu pour suivre leur rythme, il est conçu pour fonctionner parallèlement à eux. »

Dans les deux campagnes, l'intelligence conceptuelle d'Alpha occupe le devant de la scène. Le nylon balistique Signature FXT™ est à la base de la collection, complété par des poches profilées, des fermetures magnétiques silencieuses et des points d'accès intuitifs conçus pour plus d'efficacité. Les modèles principaux, dont le bagage de cabine extensible à double accès, le sac de sport TUMI Brief PackMC™, le sac de sport à double expansion et le sac à bandoulière transformable, sont perfectionnés pour soutenir le mouvement constant.

Pour célébrer la dernière évolution d'Alpha, TUMI lance Ultra Blue, identifié par des touches bleues vives sur les points de contact clés sur six silhouettes iconiques d'Alpha. Le Colorway est destiné à commémorer l'innovation perpétuelle de TUMI ainsi que son engagement envers l'excellence.

Cette nouvelle génération d'Alpha reflète l'engagement indéfectible de TUMI à comprendre ses clients et à les accompagner à chaque instant de leur voyage, où qu'il les mène.

POINTS FORTS DES PRODUITS

TUMI Brief Pack™

Conçu pour ceux qui exigent plus de chaque voyage. Emportez votre bureau avec vous, puis certains, grâce à notre design emblématique. Conçu intuitivement pour être spacieux et bien organisé, chaque article a sa place, du panneau organisationnel à la poche dissimulée pour téléphone.

Au détail : 695 $ US

Sac de sport à double expansion

Conçu pour les voyageurs qui exigent plus de chaque voyage. Ingénieusement conçu pour maximiser la capacité d'emballage, ce sac de sport le plus vendu est doté d'une profondeur et d'une expansion impressionnantes, ce qui en fait le compagnon idéal pour les longs week-ends.

Au détail : 595 $ US

Bagage de cabine extensible à 4 roues à double accès

Conçu pour les voyageurs qui en veulent davantage à chaque voyage, ce bagage de cabine extensible à double accès à grande capacité est doté de notre nylon balistique FXT™ exclusif et de la meilleure fonctionnalité de sa catégorie.

Au détail : 950 $ US

Sac-pochette à bandoulière transformable

Conçu pour ceux qui exigent plus de chaque voyage. Ce modèle compact comprend des éléments de design TUMI distinctifs et est polyvalent de par sa conception. À porter en bandoulière, au poignet ou en pochette grâce aux sangles interchangeables fournies.

Au détail : 350 $ US

Découvrez la collection TUMI Alpha dès maintenant sur TUMI.com et dans les magasins TUMI du monde entier. Suivez @TUMITravel pour le contenu exclusif des coulisses de la campagne.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des articles de luxe haut de gamme destinés aux voyages d'affaires et aux performances, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en déplacement. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous sommes le partenaire de voyage de longue date des créateurs et fabricants qui se déplacent pour assouvir leur passion. Pour en savoir plus sur TUMI, consultez le site TUMI.com et suivez-nous sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube.

