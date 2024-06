La campagne adopte une approche plus intime et stylistique, élaborée par le cinéaste de style documentaire WARD et le duo de photographes coréens JI + DOH, qui apportent un regard en coulisse chaleureux et sensible à la dernière campagne de TUMI. « J'étais personnellement enthousiaste à l'idée que cette campagne ait lieu dans mon deuxième chez-moi », a déclaré le footballeur professionnel Son Heung-Min. « J'ai toujours apprécié le fait que TUMI soit là pour moi et me soutienne, peu importe le parcours que j'entreprends ».

Au cours de ses trois années en tant qu'ambassadeur mondial de TUMI, Son a travaillé jour après jour pour réaliser ses rêves, qu'il s'agisse de participer à la Coupe du Monde de la FIFA, de recevoir le prestigieux Soulier d'Or, d'être nommé capitaine du club de l'équipe de Tottenham et plus encore, avec TUMI à ses côtés. La nouvelle campagne met en lumière la discipline nécessaire pour réussir, avec les collections fiables et élégantes Tegra-Lite et Alpha Bravo de TUMI comme compagnons indéfectibles de Son. Visibles tout au long de la campagne, les produits de la collection sont présentés de manière sophistiquée et authentique, filmés dans les coulisses du stade emblématique et tout au long du parcours de Son en déplacement. De ses plus grandes victoires à ses moments de quête incessante, TUMI est là pour l'aider à tenir bon et à être à son meilleur niveau de performance.

« Peu de gens savent que la pose distinctive de Son, où il fait semblant de prendre une photo, symbolise son désir de saisir ce moment et de le conserver. Notre dernière campagne s'inspire de manière créative de ce concept; nous accompagnons constamment la vie trépidante de Son, et TUMI est conçu pour transmettre les moments qui nous définissent », a déclaré Jill Krizelman, vice-présidente principale, Marketing mondial et commerce électronique. « Considérées comme deux collections emblématiques de TUMI, Tegra-Lite® et Alpha Bravo représentent la force, la fonctionnalité et l'endurance distinctives de la marque. Cette campagne donne vie à ces piliers, montrant exactement comment TUMI est conçu pour chaque étape du parcours. »

Chaque valise de la collection Tegra-lite® de TUMI (895 $ - 1 295 $ US) est fabriquée avec du Tegris®, un matériau durable, mais léger, utilisé dans les armures de sauvetage, les voitures de course et les équipements de sport professionnel. La coquille Tegra-Lite® est composée de couches consolidées de matériau, ce qui en fait un choix résilient pour de nombreux milles à venir. La collection Alpha Bravo (195 $ - 1 095 $ US) comprend des sacs hyperfonctionnels conçus pour une vie trépidante. Chaque sac Alpha Bravo est fabriqué en nylon balistique, le tissu emblématique de TUMI depuis plus de trois décennies. Tegra-Lite® et Alpha Bravo sont des collections éprouvées et authentiques de TUMI qui résument l'ADN de la marque et suscitent l'amour des clients de manière continue.

Remplis de fonctionnalités, conçus avec un but précis et pour durer, les produits TUMI sont faits pour les moments qui nous définissent. Découvrez les collections Tegra-Lite® et Alpha Bravo sur TUMI.com et dans les magasins TUMI du monde entier.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de vos déplacements. En alliant une fonctionnalité impeccable à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaire à vie des acteurs du changement dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, visitez TUMI.com et suivez-nous sur Instagram , TikTok , Facebook et YouTube .

TUMI et le logo TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

Personnes-ressources pour les médias de TUMI

Alexandra Gillis

TUMI

[email protected]

Hailey Hauldren

SHADOW

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2425173/TUMI_BLACK_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2425174/1080X1080_240311_JD_TUMI_SHOT_08_FW24_SON_TALENT_TEGRA_INTL_CO_BLACKGRAPHITE_061_FINAL_RGB_300.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2425175/1080X1080_240311_JD_TUMI_SHOT_04_FW24_SON_TEGRA_INTLCO_AND_EXTTRIP_EMERALD_090_FINAL_RGB_300.jpg

SOURCE Tumi, Inc.