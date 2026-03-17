Réalisé par Piero Bressan et photographié par Dario Catellani, « Escapade méditéranéenne » nous transporte à Villa Fortaleza et Cala San Vicente à Majorque, en Espagne. La campagne reflète un sentiment de légèreté, où les voyages deviennent immersifs, expressifs et ancrés dans l'esprit de la destination.

Au cœur de la collection se trouve une nouvelle palette saisonnière audacieuse introduite dans les principales collections TUMI, y compris l'emblématique collection 19 Degree. Des verts thym luxuriants, de la terre cuite délavée par le soleil et du jaune éclatant ensoleillé réinventent les silhouettes sculptées dans des teintes inspirées de la destination. La palette s'étend également à la famille 19 Degree Aluminum avec le bagage de cabine en bleu horizon, un ton saisonnier inspiré de l'endroit où le ciel rencontre la mer qui donne de la profondeur à la silhouette métallisée distinctive.

Au-delà de 19 Degree, l'histoire saisonnière s'étend sur les essentiels du voyage et les silhouettes de style de vie, introduisant de nouvelles textures et expressions matérielles conçues pour évoquer l'aisance méditerranéenne. Une capsule inspirée du raphia apporte une chaleur tissée aux collections Olas et Harrison nouvellement agrandies, équilibrant texture artisanale et construction moderne. Les accessoires donnent vie à l'esprit sensoriel de la Méditerranée. Les breloques de sacs inspirées des oliviers, des fleurs et des citronniers font écho aux marchés à ciel ouvert et aux citronniers et aux fleurs de la côte amalfitaine, tandis que la breloque de lunettes de soleil Belden accompagne les voyageurs pour de longues journées sous le soleil.

« La Méditerranée représente un rythme de déplacement plus lent et plus intentionnel », déclare Victor Sanz, directeur de la création chez TUMI. « Pour le printemps 2026, nous avons embrassé cette sensibilité, l'idée de voyager tout en vivant pleinement chaque instant à travers les sens. Les sons, les odeurs, les goûts, les textures et l'environnement s'unissent pour créer un lien émotionnel durable longtemps après la fin du voyage. Nous avons insufflé cette richesse sensorielle à nos collections les plus emblématiques, en utilisant la couleur pour raconter une histoire de mouvement et de découverte. À la base, la collection capte l'émotion de l'évasion, équilibrée par la précision et la performance qui définissent chaque pièce TUMI. »

La campagne lance également le nouvel imprimé méditerranéen composé de pièces des collections Voyageur, Tegra-Lite™, Belden et Nassau . À la fois audacieux et raffiné, l'imprimé renforce l'énergie de la collection tout en conservant l'attention de TUMI sur la précision et la performance.

« Cette campagne représente une évolution dans la façon dont nous racontons notre histoire », déclare Jill Krizelman, vice-présidente principale, marketing mondial et commerce électronique chez TUMI. « La Méditerranée a fourni le décor parfait -- célébrant la richesse des couleurs, le romantisme du voyage et la profondeur culturelle -- tout en nous donnant l'occasion de révéler un côté plus détendu et ludique de TUMI, comme si la marque elle-même était en vacances. Qu'il s'agisse de récits visuels ou d'activations de marques immersives partout dans le monde, l'Escapade méditerranéenne invite notre communauté mondiale dans l'esprit de la saison et célèbre les voyages comme une forme d'expression personnelle. »

L'Escapade méditerranéenne s'étendra au-delà de la campagne grâce à une série d'expériences mondiales immersives célébrant l'esprit de la saison.

La collection Mediterranean Escape est disponible dès maintenant sur TUMI.com et dans les magasins TUMI du monde entier. Suivez @TUMITravel pour le contenu exclusif des coulisses de la campagne.

POINTS FORTS DES PRODUITS

Matériau tissé



Ensemble de sacs pour les journées chaudes faits de raphia tissé, offrant une texture naturelle et une aisance décontractée au quotidien. Conçus dans un esprit de destination, ces styles équilibrent les matières artisanales et les silhouettes raffinées pour les voyages, les jours de ville et les moments de vacances.



Disponible le : Fourre-tout tissé Milos, petit sac à bandoulière tissé Olas, petit sac à dos Griffin et sac à dos Bradner





Ensemble de sacs pour les journées chaudes faits de raphia tissé, offrant une texture naturelle et une aisance décontractée au quotidien. Conçus dans un esprit de destination, ces styles équilibrent les matières artisanales et les silhouettes raffinées pour les voyages, les jours de ville et les moments de vacances. Disponible le : Fourre-tout tissé Milos, petit sac à bandoulière tissé Olas, petit sac à dos Griffin et sac à dos Bradner Fourre-tout Voyageur Q



Un fourre-tout polyvalent conçu pour passer facilement du voyage à la vie quotidienne. Spacieux et épuré, le fourre-tout Q offre un rangement pratique et une silhouette décontractée qui convient au travail, aux fins de semaine et aux déplacements.



Couleurs : argile rose, thym, vison, avoine, indigo





Un fourre-tout polyvalent conçu pour passer facilement du voyage à la vie quotidienne. Spacieux et épuré, le fourre-tout Q offre un rangement pratique et une silhouette décontractée qui convient au travail, aux fins de semaine et aux déplacements. Couleurs : argile rose, thym, vison, avoine, indigo Imprimé méditerranéen



Une collection imprimée inspirée de la destination qui procure un sentiment d'évasion aux voyages et aux accessoires de tous les jours. S'inspirant des couleurs, des textures et de la facilité de la vie méditerranéenne, chaque pièce ajoute de la personnalité tout en maintenant l'accent de TUMI sur la fonction et le mouvement.



Disponible pour : ensemble de bagages de cabine ; trio de pochettes Malta ; breloque de lunettes de soleil ; étui à passeport à fermeture éclair circulaire ; étui à cartes mince 6 CC ; bagage de cabine extensible ; fourre-tout Just in CaseMC et bandoulière Teghan





Une collection imprimée inspirée de la destination qui procure un sentiment d'évasion aux voyages et aux accessoires de tous les jours. S'inspirant des couleurs, des textures et de la facilité de la vie méditerranéenne, chaque pièce ajoute de la personnalité tout en maintenant l'accent de TUMI sur la fonction et le mouvement. Disponible pour : ensemble de bagages de cabine ; trio de pochettes Malta ; breloque de lunettes de soleil ; étui à passeport à fermeture éclair circulaire ; étui à cartes mince 6 CC ; bagage de cabine extensible ; fourre-tout Just in CaseMC et bandoulière Teghan Collection 19 Degree



Collection en polycarbonate inspirée de la destination qui procure un sentiment d'évasion aux voyages modernes. S'inspirant des couleurs et des tons délavés au soleil de la vie méditerranéenne, chaque pièce équilibre un design sculptural avec une durabilité légère, tout en maintenant l'accent mis par TUMI sur la performance, la fonction et le mouvement sans effort.



Nouveau dans le monde des 19 Degree, le système Front Access offre une polyvalence aux voyages sur les côtés rigides grâce à son ouverture à glissière savamment conçue sur le couvercle avant dans le compartiment principal. Ce dernier point d'accès facilite les déplacements vers les espaces les plus étroits.



Disponible pour : bagage de cabine extensible ; grand bagage de cabine ; grand bagage à main extensible quadrillé à accès frontal ; grand bagage à main extensible à accès frontal ; bagage de taille moyenne extensible à accès frontal quadrillé ; et grand bagage extensible à accès frontal quadrillé



Couleurs : argile rose, thym, jaune délavé, gris lilas iridescent (bagage de cabine extensible et extensible quadrillé seulement) et bleu clair iridescent (bagage de cabine extensible et extensible quadrillé seulement).

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des articles de luxe haut de gamme destinés aux voyages d'affaires et aux performances, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en déplacement. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous sommes le partenaire de voyage de longue date des créateurs et fabricants qui se déplacent pour assouvir leur passion. Pour en savoir plus sur TUMI, consultez le site TUMI.com et suivez-nous sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube.

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SOURCE Tumi, Inc.