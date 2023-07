TUMI annonce un deuxième partenariat mondial avec Tottenham Hotspur

TUMI soutient le club de football dans sa tournée d'avant-saison en Asie-Pacifique

NEW YORK, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la marque internationale de voyage et de style de vie TUMI et le Tottenham Hotspur Football Club ont annoncé leur deuxième partenariat mondial, après la réussite du partenariat de l'an dernier en Corée; TUMI devient le partenaire officiel du club pour sa tournée d'avant-saison en l'Asie-Pacifique.

Cette année, TUMI soutient l'équipe tout au long de sa tournée en Asie-Pacifique, en visitant Perth, Bangkok et Singapour, et en célébrant avec des activations spéciales prévues à Singapour du 23 au 26 juillet. Parmi les activités prévues, mentionnons un événement exclusif au magasin TUMI du centre commercial ION de Singapour, avec la participation des ambassadeurs de marque et des joueurs de Tottenham Hotspur, Son Heung-min et Richarlison, où des cadeaux seront offerts aux clients, ainsi que des séances de photos et d'autographiques.

« TUMI est ravi d'être de retour pour la tournée d'avant-saison du club en appui à nos ambassadeurs Son Heung-min et Richarlison, ainsi qu'à leurs coéquipiers. Chez TUMI, nous nous engageons à créer des produits de style de vie haute performance avec des détails conçus pour la performance. Nous sommes ravis d'équiper le club pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même avant même de marcher sur le terrain », a déclaré Jill Krizelman, vice-présidente principale, Marketing général et commerce électronique, TUMI.

Pour la seconde fois, TUMI fournit des sacs et des bagages aux joueurs du Tottenham Hotspur, chaque membre de l'équipe recevant des produits personnalisés pour faciliter leurs déplacements d'avant-saison avec des fonctionnalités. Les athlètes ont reçu des produits de certaines des collections les plus populaires de TUMI, y compris le sac à dos de recherche Alpha Bravo, la valise à 4 roulettes extensible 19 Degree Extended Trip en polycarbonate, les bagages à main extensibles à 4 roulettes extensibles Alpha 3 International et le sac de rangement Alpha.

Abigail Marshall-Cox, responsable des partenariats stratégiques de Tottenham Hotspur, a déclaré « À la suite du succès de notre partenariat au cours de la tournée en Corée de l'an dernier, nous sommes ravis de travailler une fois de plus avec TUMI pour soutenir nos joueurs et notre personnel pendant notre voyage dans trois villes différentes de la région Asie-Pacifique pendant cette saison. Nos équipes sont équipées de produits de la plus haute qualité pour soutenir nos plans de voyage et notre horaire chargé. »

Découvrez TUMI.com et magasinez en ligne ou dans les magasins du monde entier. Visitez le site pour en savoir plus sur les partenariats, les collections de capsules, l'excellence de la conception, et plus encore.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en mouvement. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaires à vie de personnes dynamiques dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, visitez TUMI.com.

Les logos TUMI et TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

Personne-ressource de TUMI pour les médias

Alexandra Gillis

Gestionnaire, Relations publiques et médias sociaux

[email protected]

TUMI

Nicole Colasanto

[email protected]

SHADOW

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2157589/TUMI_Tottenham_Hotspur_Partnership_Logo.jpg

SOURCE Tumi, Inc.