LAS VEGAS, 22 janvier 2026 /CNW/ - La clarté est importante pour chaque chasseur et professionnel du plein air, surtout lorsque les conditions deviennent difficiles : faible luminosité, obscurité complète, longues distances et terrain complexe poussent souvent l'optique traditionnelle à ses limites, ce qui rend difficile la reconnaissance et l'identification des cibles. Pour mieux aider les chasseurs dans des situations réelles, Guide outdoor présente l'oscilloscope multispectral TU1260MS avec ApexVision, proposant une nouvelle norme d'imagerie ultra-claire et précise pour la chasse de jour comme de nuit.

Fruit d'essais approfondis sur le terrain et s'appuyant sur les commentaires formulés par les chasseurs, le TU1260MS a été peaufiné dans les moindres détails et est déjà reconnu comme étant un dispositif optique de chasse haute performance. Maintenant optimisée par les dernières innovations en matière d'imagerie thermique, la technologie ApexVision améliore la fidélité de l'image, la fluidité des mouvements et la précision des détails au laser. Elle procure aux chasseurs une plus grande confiance lorsque chaque moment compte.

Comment ApexVision améliore les performances de chasse en situation réelle

Le TU1260MS associe un puissant double capteur thermique 1 280 × 1 024 à un capteur CMOS de faible luminosité 1 920 × 1 080, et une sensibilité élevée NETD ≤ 15 mK. La clarté de niveau mégapixel dans l'infrarouge et la vision nocturne permettent une observation parfaite à toute heure du jour et de la nuit.

Avec l'intégration d'ApexVision, la clarté de l'image est encore plus importante. Grâce au détecteur nouvelle génération, à la plateforme de traitement et aux algorithmes optimisés par l'intelligence artificielle, ApexVision améliore considérablement la reproduction des détails, la netteté des contours et la fidélité à longue portée. Même en zoomé à 10x, les traits fins (les bois de cerf et les poils de sanglier, par exemple) restent nets parmi les buissons et les forêts.

Précision fiable pour un tir sans accroc

Au-delà de l'imagerie, le TU1260MS est conçu pour les tirs de précision. Le télémètre laser intégré fournit une cible rapide et précise jusqu'à 1 500 m. Associé à l'application TargetIR Ballistics, le TU1260MS apporte une aide pratique aux passionnés de chasse. Elle fournit une base de données complète sur les munitions, des mises à jour automatiques des données météorologiques et d'humidité, un algorithme balistique avancé et des profils de réglage personnalisables pour tous les passionnés de chasse.

Excellente capacité d'adaptation sur divers terrains

Des montagnes enneigées aux déserts brûlants, en passant par les forêts denses et les savanes ouvertes, les chasseurs doivent relever de nombreux défis pour chasser leurs proies. L'imagerie thermique et la capacité de lumière visible permettent de tirer toute la journée, quelle que soit la météo et dans toutes les conditions. La grande adaptabilité fait du TU1260MS un appareil idéal pour toute chasse, quelle que soit la difficulté du terrain.

Découvrir le TU1260MS avec ApexVision

Découvrez comment ApexVision élève le TU1260MS à une nouvelle norme de performance thermique. Testez la clarté, la précision et la stabilité améliorées sur place, et voyez comment Guide outdoor continue de repousser les limites de l'imagerie thermique pour la chasse moderne.

Pour en savoir plus, visitez www.guideoutdoor.com ou écrivez à [email protected] pour connaître les possibilités de partenariat.

SOURCE Guide outdoor

CONTACT : Équipe marketing de Guide outdoor, +86 27 8129 8339