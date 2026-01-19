LAS VEGAS, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Après ses débuts très acclamés au CES 2026, Guide outdoor présentera ApexVision au SHOT Show 2026 à Las Vegas (du 20 au 23 janvier) au kiosque 40516. En tant qu'événement de premier plan pour l'industrie du tir, de la chasse et du plein air, SHOT Show réunit des professionnels pour explorer les technologies qui façonneront l'année à venir. ApexVision marque un grand pas en avant en matière d'imagerie thermique ultra-claire, et ses optiques de chasse sur mesure sont conçues pour attirer les chasseurs sérieux et les amateurs de plein air tout au long du spectacle.

Guide Outdoor présentera ApexVision au stand n° 40516

ApexVision marque une avancée notable dans la performance de l'imagerie thermique grâce à l'intégration approfondie du matériel et des logiciels. Il combine le détecteur infrarouge avancé ApexCore S1, la plate-forme de traitement Nexus 1.0 haute performance et l'algorithme Hyper-light 2.0 alimenté par l'IA pour fournir des détails d'image exceptionnels, une amélioration supérieure des contrastes et des bords, une suppression du bruit et des éléments visuels sans décalage, même à haut grossissement ou sur des cibles à mouvement rapide.

Au SHOT Show 2026, ApexVision sera présenté sur une gamme d'optiques thermiques au stand de Guide Outdoor :

L'oscilloscope multispectral TU1260MS , alimenté par la plus récente technologie d'ApexVision, offre une clarté et une précision exceptionnelles. Il offre un mouvement fluide et sans fantômes, une imagerie haute fidélité et des détails nets même à longue distance. Le TU1260MS utilise un capteur thermique 1280×1024 et un capteur CMOS à faible luminosité 1920×1080, un objectif NETD≤15mK, un objectif 60mm et un télémètre laser 1500m. Le TU1260MS, un compagnon de chasse sur mesure, assure une clarté au niveau mégapixel et un tir précis pour la chasse de jour comme de nuit.

, alimenté par la plus récente technologie d'ApexVision, offre une clarté et une précision exceptionnelles. Il offre un mouvement fluide et sans fantômes, une imagerie haute fidélité et des détails nets même à longue distance. Le TU1260MS utilise un capteur thermique 1280×1024 et un capteur CMOS à faible luminosité 1920×1080, un objectif NETD≤15mK, un objectif 60mm et un télémètre laser 1500m. Le TU1260MS, un compagnon de chasse sur mesure, assure une clarté au niveau mégapixel et un tir précis pour la chasse de jour comme de nuit. D'autres systèmes optiques populaires alimentés par ApexVision seront également exposés pour des démonstrations pratiques, y compris des appareils de vision nocturne et thermique, des lunettes d'imagerie thermique, des pinces, ainsi que des monoculaires et des jumelles.

« ApexVision n'est pas seulement une mise à niveau, il marque l'arrivée de l'ère d'ultra clarté en imagerie thermique. » Hank Huang, PDG de Guide outdoor, a déclaré : « L'innovation représente des années de notre engagement à fournir une intelligence thermique décisive et exploitable, permettant aux chasseurs sérieux de voir plus clairement, de réagir plus rapidement et d'opérer avec plus de confiance. Nous invitons tous les participants au SHOT Show à venir nous rendre visite et constater par eux-mêmes la différence. »

Les participants sont invités à visiter le stand no 40516 de Guide Outdoor, niveau 1 vénitien, pour des essais pratiques et des aperçus en direct de l'optique de chasse alimentée par ApexVision.

Guide outdoor est désireux d'explorer les possibilités de partenariat et de collaboration à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez www.guideoutdoor.com ou écrivez à [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864324/Guide_Outdoor_to_Showcase_ApexVision_at__40516.jpg

SOURCE Guide outdoor

PERSONNE DE CONTACT : Équipe commerciale de Guide Sensmart, tél. : +86 27 8129 8339, adresse électronique : [email protected]