LAS VEGAS, 20 janvier 2026 /CNW/ - Alors que le SHOTSHOW 2026 bat son plein, « l'ère de l'ultra-clarté » lancée par ApexVision depuis Las Vegas suscite l'intérêt du monde entier. Guide outdoor, le spécialiste de l'optique d'extérieur, apporte cette intelligence thermique sans compromis à l'optique d'observation en extérieur et de chasse.

Découvrez les avancées en imagerie thermique

Mot-valise entre « Apex », le sommet et « Vision », le nom représente la quête de performance visuelle ultime de Guide outdoor.

S'appuyant sur des générations de technologies d'imagerie thermique, ApexVision définit le prochain chapitre de l'ultra-clarté avec des performances, une efficacité et une stabilité inégalées. La solution redéfinit en profondeur l'imagerie thermique en combinant un nouveau détecteur, une nouvelle plateforme de traitement et un nouvel algorithme pour fournir une imagerie thermique ultra-claire et sans flou - de jour comme de nuit et dans toutes les conditions météorologiques.

1. Une nouvelle classe de détecteur thermique

Le détecteur ApexCore S1, une innovation interne regroupe des matériaux thermosensibles et les dernières techniques de fabrication, offrant une sensibilité thermique élevée de <15mK pour capturer les différences de température subtiles.

2. Performance de traitement accélérée

La plateforme Nexus 1.0 fait un bond dans le traitement en temps réel. Elle intègre une architecture AI-ISP avancée avec une SOC haute performance, réduisant de 50% la consommation d'énergie et augmentant de 200% la puissance de calcul. De telles performances permettent de capturer à haute fréquence des cibles mobiles.

3. Algorithme optimisé par l'IA

Formé sur les réseaux neuronaux profonds et les données massives de scénarios, l'algorithme Hyper-light 2.0 intègre des capacités telles que l'amélioration des détails, la mise en évidence des cibles et la suppression du bruit, assurant ainsi une production stable et fiable dans tous les environnements.

Éliminer les obstacles à la clarté et à la précision

Les optiques de chasse alimentées par ApexVision, qui comprennent des monocules, des jumelles et des pinces, sont conçues pour les chasseurs professionnels, les gardiens de jeu et les amateurs de plein air dans la chasse, la randonnée, la recherche et le sauvetage. Lors de l'observation ou du suivi par mauvais temps ou dans des conditions de faible visibilité, ces dispositifs optiques aident les utilisateurs à détecter facilement les cibles par le brouillard, la pluie, la brume et les environnements encombrés. Ils maintiennent des contours, des textures et des bords tranchants sans flou ni bruit, même à zoom élevé. Le traitement à fréquence d'images élevée élimine le ghosting et le décalage pour une clarté en temps réel.

Découvrez ApexVision au SHOTSHOW 2026

Découvrez comment Guide outdoor établit une nouvelle référence en matière d'imagerie thermique. Retrouvez notre équipe au kiosque 40516, au niveau 1 du Venetian, pour des démonstrations de l'optique d'imagerie thermique ApexVision de Guide outdoor.

Guide outdoor souhaite explorer les possibilités de partenariat et de collaboration sur la scène internationale. Pour en savoir plus, consultez le site www.guideoutdoor.com ou contactez [email protected].

