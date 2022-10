MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Grâce à un récent partenariat entre Trustii et Six Agence Immobilière, les nombreux promoteurs immobiliers représentés par l'agence pourront désormais utiliser la solution numérique de Trustii pour mener leurs enquêtes de pré-location. La solution de Trustii va bien au-delà de l'enquête de crédit conventionnelle et permet de dresser un portrait plus complet du locataire potentiel, notamment en offrant la possibilité de vérifier la capacité réelle de paiement du locataire.

« Nous sommes convaincus que l'outil automatisé de Trustii viendra faciliter la gestion immobilière de nos clients en leur permettant de mitiger les risques liés à la location », explique David Sansfaçon, stratège en vente et location chez Agence Six .

En plus de Six et des promoteurs qu'elle représente, d'autres acteurs importants de l'immobilier locatif ont également emboîté le pas, notamment Construction Gamarco . De plus, Trustii procèdera à sa toute première intégration avec le logiciel de gestion immobilière UpperBee pour le début de novembre 2022. Cette intégration permettra aux utilisateurs de UpperBee de centraliser et d'envoyer des demandes d'enquête de pré-location sans devoir sortir de leur plateforme.

Un puissant outil pour les professionnels en ressources humaines

Trustii vise également à se déployer dans d'autres domaines d'activité, notamment celui de la gestion des ressources humaines, en proposant d'accélérer les processus d'enquête de préemploi. L'entreprise désire ainsi protéger la réputation de ses clients et diminuer les risques de corruptibilité et de scandales internes.

« Plusieurs organisations s'intéressent déjà de près à notre technologie, notamment en raison de la pénurie de main-d'œuvre, dont le Groupe RP, un important cabinet de recrutement et de conseil en RH », indique Simon Verville, conseiller marketing chez Trustii.

Grâce à son outil unique, Trustii simplifie les vérifications d'antécédents pour les propriétaires, investisseurs et gestionnaires immobiliers, ainsi que les professionnels en ressources humaines, tout en améliorant l'expérience d'intégration pour les nouveaux locataires et employés. L'entreprise anticipe déployer sa solution préemploi dès le début de 2023.

À propos de Trustii

Trustii propose aux gestionnaires immobiliers et aux professionnels en ressources humaines une plateforme d'enquête numérique, automatisée et axée sur les vérifications de présélection. Propulsée notamment par l'open banking, la technologie de Trustii repose sur des procédés qui permettent l'interprétation de la donnée brute, générant ainsi des résultats simples, objectifs et intelligibles.

