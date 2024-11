Trustii et Centris innovent en permettant aux locataires de s'autovérifier

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Simplifier la recherche d'un logement, c'est l'objectif de Trustii et Centris avec leur nouvelle offre d'autovérification des antécédents entièrement numérique. Une première au Québec, qui permettra aux locataires de réaliser eux-mêmes leur enquête de prélocation avant même de débuter leur recherche. Offert en exclusivité sur Centris.ca, ce service permettra aux locataires de réduire considérablement les délais entourant leur recherche de logement et de diminuer les risques associés au partage d'informations sensibles.

Des services de vérification offerts à la carte

Les locataires peuvent choisir parmi plusieurs services de vérification, souvent demandés par les propriétaires :

Rapport de crédit Equifax® Canada

Antécédents judiciaires (Québec)

Dossiers au Tribunal administratif du logement du Québec

En complétant ces vérifications en amont, les locataires auront une longueur d'avance et augmenteront leurs chances de décrocher le logement désiré dans de meilleurs délais.

Un processus offrant un contrôle sur les données personnelles

La plateforme Profile permettra aux locataires de garder le contrôle sur leurs résultats de vérification. Ils pourront choisir avec qui partager leurs résultats, déterminer la durée du partage, et révoquer l'accès à tout moment.

Grâce à son processus innovant, Trustii propose aux locataires d'inscrire eux-mêmes leurs renseignements dans la plateforme Profile, qui respecte les exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Cette approche améliore la transparence entre les deux parties et permet également aux propriétaires de confirmer la crédibilité des candidats, évitant ainsi des visites manquées, par exemple.

« Nous sommes persuadés qu'un système qui simplifie et accélère la recherche d'un logement, tout en garantissant la transparence pour tous, permettra de créer un lien de confiance entre les propriétaires et les locataires. L'autoqualification est la clé d'une solution réussie pour tous les acteurs impliqués », partage Simon Verville, COO et cofondateur de Trustii.

La destination pour la recherche d'un logement

En plus de profiter des services de vérification de Trustii, les locataires peuvent visiter Centris.ca pour trouver le logement qui convient à leurs besoins.

« Depuis le début de l'année, ce sont déjà près de 30 000 propriétés qui ont été mises en location sur le site et l'application mobile de Centris. Nous voulons continuer de faciliter la recherche de logement au Québec et sommes convaincus que ce partenariat aidera les locataires dans leurs démarches. Avec leurs résultats de vérification de prélocation en main, ils pourront postuler sur le logement de leur choix, que ce soit sur Centris.ca ou ailleurs », exprime Éric Charbonneau, Président de Centris.

À propos de Trustii

Trustii est un acteur majeur dans l'industrie des services automatisés de vérification d'antécédents et des solutions intelligentes pour la gestion des risques liés aux personnes. Elle propose une plateforme adoptée par des leaders canadiens de la gestion immobilière ainsi que par des équipes RH, de gestion des risques et de conformité dans des entreprises de toutes tailles.

À propos de Centris

Centris est une entreprise technologique offrant une gamme d'outils innovants en immobilier, dont Centris.ca, où sont réunies à la même adresse les propriétés à vendre et à louer par les courtiers immobiliers du Québec.

