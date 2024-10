Trustii Technologies clôture un financement de 2,8 millions de dollars pour accélérer sa croissance dans le secteur de la gestion de risque liée aux personnes

MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Trustii, une entreprise technologique montréalaise spécialisée dans les enquêtes de sécurité ainsi que dans la gestion des risques liés au personnel, annonce aujourd'hui la clôture d'un financement de 2,8 millions de dollars, mené par AQC Capital, Accelia Capital et avec la participation conjointe de Boréal Venture. Cette levée de fonds permettra à Trustii d'accélérer son expansion en Amérique du Nord et de renforcer ses efforts de commercialisation autour de sa plateforme de gestion de risque, Horizon.

Horizon redéfinit la gestion des risques liés au personnel en offrant une plateforme centralisée et sécurisée. Elle permet une vue d'ensemble des risques, l'automatisation des procédures internes et l'alignement avec les politiques de conformité. Les gestionnaires peuvent ainsi être alertés pro-activement en cas de non-conformité.

« Cette ronde de financement nous apporte un soutien solide pour continuer à innover dans le secteur de la gestion du risque. Avec Horizon, les entreprises disposeront de tous les outils nécessaires pour atténuer au maximum les risques d'incidents découlant de leur personnel et pouvant avoir des répercussions majeures sur celles-ci, voire sur la société en général », déclare Jean-Simon Gaboury, PDG de Trustii Technologies.

Les meneurs de cette ronde sont également enthousiastes quant au potentiel de Trustii :

«Nous sommes très enthousiastes d'annoncer la clôture de la ronde de financement de Trustii. La plateforme Horizon représente une innovation majeure et nous sommes convaincus que Trustii redéfinira les standards de leadership organisationnel et de gestion des risques humains » Kalthoum Bouacida, associée chez AQC

« Trustii est un leader innovant dans le domaine de la gestion des risques liés aux ressources humaines. Leur plateforme Horizon offre aux organisations une vision complète et en temps réel des risques de leur personnel. L'évaluation en continu de ces risques est particulièrement importante car les rôles des employés au sein de l'organisation et leurs circonstances personnelles évoluent avec le temps. Nous sommes très enthousiastes de nous associer à Trustii et nous anticipons leur croissance rapide et le renforcement de leur leadership dans ce secteur. », soutient Julien Letartre, associé chez AccelIia.

Grâce à cet investissement stratégique, Trustii est bien positionnée pour répondre à la demande croissante d'outils permettant de gérer les risques humains au sein des organisations, et pour établir sa position de leader dans ce secteur en pleine évolution.

À propos de Trustii

Trustii est un acteur majeur dans l'industrie des services automatisés de vérification d'antécédents et des solutions intelligentes pour la gestion des risques liés aux personnes. Elle propose une plateforme adoptée par des leaders canadiens de la gestion immobilière ainsi que par des équipes RH, de gestion des risques et de conformité dans des entreprises de toutes tailles. Trustii accompagne ces organisations dans la réduction des risques liés aux individus et à la création d'environnements sûrs. Pour en savoir plus, visitez trustii.co.

À propos d'AQC Capital:

AQC Capital gère deux fonds de capital de risque pour accompagner les entreprises en phase de démarrage. Le fonds investit dans des entreprises québécoises de tous les secteurs qui cherchent à apporter l'innovation sur les marchés mondiaux. AQC Capital a un partenariat privilégié avec Anges Québec, le plus grand réseau d'anges investisseurs au pays, et, ensemble, ils apportent du capital intelligent aux entreprises en démarrage grâce à leur expérience et leur réseau.

À propos d'Accelia

Accelia Capital est un fonds de capital de risque de 60 millions de dollars dont la mission est de propulser les entreprises technologiques innovantes à fort potentiel de croissance. Le fonds promeut la diversité, le rendement et l'impact en favorisant les investissements dans des entreprises détenues ou dirigées par des femmes. Les sociétés du portefeuille bénéficient également du soutien de femmes d'affaires de renom qui se sont mobilisées et qui mettent leurs réseaux et leur expertise au service de leur succès. Accelia Capital est un catalyseur pour le développement des entreprises innovantes et contribue à créer un écosystème diversifié en technologie.

