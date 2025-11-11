Trouvetonmonde.com - Une initiative nationale stimulante pour faire découvrir des métiers d'avenir aux jeunes

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est fière d'annoncer le lancement d'une initiative nationale qui contribuera à faire découvrir des métiers d'avenir en formation professionnelle pour assurer la vitalité du Québec, un Québec en santé et plus vert. Ce parcours exploratoire d'envergure permettra notamment aux écoles secondaires de faire vivre une expérience virtuelle immersive aux jeunes, laquelle contribuera à leur faire connaître des métiers prometteurs et en demande. De plus, le personnel scolaire, les parents et les élèves pourront retrouver ce jeu et une foule d'information sur le microsite www.trouvetonmonde.com. La FCSSQ offrira également une trousse pédagogique aux écoles secondaires et un accompagnement.

La réalisation du jeu virtuel immersif, du microsite, de la trousse pédagogique ainsi que des activités d'information et de communication est rendue possible grâce à un soutien financier de 1 292 540 $ accordé par le gouvernement du Québec par l'entremise du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.

« Je suis fière que le gouvernement du Québec appuie financièrement l'initiative Trouvetonmonde.com. Celle-ci permettra de faire connaître la formation professionnelle liée à des secteurs d'activité économique essentiels à la productivité et à la vitalité du Québec. Dans le contexte actuel de transformation du marché du travail, il est primordial que non seulement la jeune relève, mais aussi les travailleuses et travailleurs qui réorientent leur carrière puissent avoir l'heure juste quant aux formations et aux métiers prometteurs qui leur sont offerts », a expliqué Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« L'offre de formation professionnelle est vaste et diversifiée au Québec. Il est important que nous mettions en place les moyens nécessaires pour la faire découvrir à celles et ceux qui cherchent à orienter leur carrière. Nous offrons des programmes de grande qualité dans lesquels les jeunes ont la chance d'apprendre un métier dans un environnement concret, tout en étant accompagnés d'enseignantes et d'enseignants qui connaissent bien la réalité du marché du travail. Il est donc essentiel de leur permettre de faire un choix éclairé en fonction de leurs ambitions. C'est exactement ce que permet cette initiative », a souligné Sonia LeBel, ministre de l'Éducation.

« Les organismes scolaires sont des partenaires clés du développement régional. Ils offrent des programmes d'études professionnelles adaptés aux besoins du marché du travail. Il existe 150 programmes d'études en formation professionnelle et plus de 50 formations de courte durée, et ce, dans 21 secteurs d'activité menant à des métiers d'avenir. Du choix, il y en a et pour tous les goûts. La formation professionnelle constitue un atout majeur pour le développement socioéconomique de l'ensemble des régions du Québec. Grâce à celle-ci, les gens peuvent apprendre un métier de façon concrète, dans un environnement stimulant et acquérir les connaissances et les compétences indispensables pour exercer un métier spécialisé qui leur permet d'être recruté rapidement sur le marché du travail », a affirmé le président-directeur général de la FCSSQ, Dominique Robert.

Plusieurs activités se tiendront dans les écoles et sur les médias sociaux jusqu'en 2027. Elles viseront à faire découvrir aux jeunes qui ont à faire un choix de carrière des métiers d'avenir en formation professionnelle. Ce parcours exploratoire d'envergure permettra notamment aux écoles secondaires de faire vivre une expérience virtuelle immersive aux jeunes, laquelle contribuera à leur faire connaître des métiers prometteurs et en demande. De plus, le personnel scolaire, les parents et les élèves pourront retrouver ce jeu et une foule d'information sur le microsite www.trouvetonmonde.com.

www.fcssq.quebec

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Source : Catherine Roy, Conseillère aux communications et relations de presse, 438 371-9420, [email protected]