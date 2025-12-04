Journée des cadres scolaires - Engagé(e) pour la réussite!

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) souligne aujourd'hui la Journée des cadres scolaires dont le thème est « Engagé(e) pour la réussite ». Cette journée met en valeur le rôle-conseil et celui d'encadrement qu'exercent les cadres scolaires en vue de la réussite éducative des élèves. Constamment à la recherche de solutions pour assurer la bonne gestion du réseau scolaire, ils travaillent sans relâche pour le rendre encore plus performant et efficient.

« En cette journée des cadres scolaires, je souhaite les remercier sincèrement pour leur contribution au réseau de l'éducation. Ayant à cœur le bien-être des élèves et du personnel, ces leaders inspirants mobilisent leurs équipes pour les soutenir dans notre mission commune : la réussite éducative. Leur engagement, leur proactivité et leur esprit de collaboration contribuent à développer des environnements stimulants et enrichissants. Je tiens à profiter de cette occasion pour exprimer toute ma reconnaissance à l'ensemble des cadres scolaires du Québec », déclare M. Dominique Robert, président-directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

