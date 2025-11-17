Semaine des professionnelles et professionnels de l'éducation - Le personnel professionnel, indispensable pour la réussite des élèves!

QUÉBEC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine des professionnelles et professionnels de l'éducation, qui se tient du 17 au 21 novembre, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) souhaite exprimer toute sa reconnaissance envers le personnel professionnel. Jour après jour, grâce à leur expertise et leur dévouement, ces personnes offrent des services qui font une réelle différence dans nos écoles publiques. Par leurs actions quotidiennes, elles fournissent aux élèves des outils pour faciliter leur parcours scolaire et favoriser leur épanouissement.

« Par son rôle essentiel et diversifié, le personnel professionnel de l'éducation met en place des mesures de soutien et d'intervention adaptées aux besoins des élèves afin d'assurer leur bien-être et leur réussite éducative. Il met à profit son expertise dans les écoles primaires et secondaires, les centres d'éducation des adultes ainsi que dans les centres de formation professionnelle afin de contribuer à rendre les milieux d'apprentissage plus accessibles et inclusifs. Je tiens à remercier toutes les professionnelles et tous les professionnels du réseau de l'éducation pour leur engagement indéfectible qui contribue à bâtir un avenir meilleur pour nos jeunes », déclare Dominique Robert, président-directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec.

