Merci de veiller à la sécurité des élèves!

QUÉBEC, le 29 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) souligne la première édition de la Semaine nationale de reconnaissance des brigadiers et brigadières scolaires. Ces personnes dévouées jouent un rôle primordial en veillant aux déplacements sécuritaires des écolières et écoliers. Elles sensibilisent également la population au respect du code de la sécurité routière à proximité des établissements scolaires.

« La présence des brigadières et brigadiers scolaires, ainsi que leur bienveillance quotidienne, mérite d'être mise à l'honneur durant cette semaine de reconnaissance. Ils favorisent le développement de comportements responsables en matière de sécurité routière et de mobilité. Je tiens à les remercier pour leur implication et leur engagement auprès des écolières et écoliers », mentionne M. Dominique Robert, président-directeur général de la FCSSQ.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Source : Camille Robitaille-Marchand, Conseillère aux communications et aux événements, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 • [email protected] • www.fcssq.quebec; Information : Catherine Roy, Conseillère principale aux communications et aux relations de presse, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 438 371-9420 • [email protected] • www.fcssq.quebec