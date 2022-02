OTTAWA, ON, le 24 févr. 2022 /CNW/ -

Résumé

Produits : Trousses de détection rapide des antigènes de la COVID-19

Problème : Certains ingrédients contenus dans les trousses de détection rapide des antigènes de la COVID-19 peuvent être toxiques s'ils sont avalés ou bien absorbés par la peau, surtout chez les jeunes enfants et les animaux de compagnie.

Ce qu'il faut faire

Garder les trousses de détection rapide des antigènes et les solutions hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

Ne jamais avaler les solutions et éviter qu'elles entrent en contact avec les yeux et la peau.

Se laver soigneusement les mains après l'utilisation.

En cas de déversement, bien rincer à l'eau.

Suivre toutes les instructions pour une élimination appropriée.

Signaler à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

tout Contacter le centre antipoison local en cas d'ingestion accidentelle ou d'exposition directe de la peau aux solutions contenues dans les trousses.

Problème

Après une augmentation des signalements aux centres antipoison, Santé Canada informe la population canadienne des risques pouvant être associés à la mauvaise utilisation, à l'ingestion accidentelle ou au déversement sur la peau des solutions contenues dans les trousses de dépistage rapide des antigènes de la COVID-19. Le Ministère a déterminé que les trousses sont sûres et efficaces lorsqu'elles sont utilisées comme il se doit. Cependant, de nombreuses trousses de test renferment des solutions liquides contenant des conservateurs chimiques, tels que l'azoture de sodium et le Proclin, qui peuvent être toxiques en cas d'ingestion ou d'absorption par la peau, notamment chez les enfants et les animaux de compagnie. À petites doses, l'azoture de sodium peut abaisser la tension artérielle, et à plus fortes doses, il peut avoir de graves effets sur la santé. Le Proclin contient des substances chimiques qui peuvent provoquer des irritations de la peau et des yeux, ainsi que des réactions allergiques. Il est peu probable qu'une ingestion ou une exposition cutanée accidentelle à de très petites quantités de solutions liquides provoque les effets graves associés à des doses plus importantes. Cependant, même de petites quantités peuvent être nuisibles pour les petits enfants et les animaux de compagnie.

Dans le cadre des initiatives de dépistage de la COVID-19, des trousses de dépistage rapide des antigènes destinées à l'autoutilisation peuvent être remises aux Canadiennes et aux Canadiens par des bureaux de santé, des écoles, des lieux de travail ou d'autres endroits où Santé Canada a autorisé l'utilisation par des laboratoires ou des personnes formées. Bien que ces trousses soient sûres, efficaces et utiles pour l'autodiagnostic, il se peut que l'étiquetage et les instructions du produit ne décrivent pas ou ne mentionnent pas les risques associés à une mauvaise utilisation ou à une ingestion accidentelle. Le présent avis vise à combler cette lacune en matière d'étiquetage et à informer la population canadienne des risques inhérents à la mauvaise utilisation, à l'ingestion accidentelle ou au déversement de solutions de trousses de dépistage rapide d'antigènes.

Santé Canada a connaissance d'environ 50 appels faits aux centres antipoison au Canada, liés à une exposition accidentelle, qui ont eu des conséquences mineures sur la santé. Par mesure de précaution, Santé Canada publie cet avis dans le but d'atténuer les risques associés à une mauvaise utilisation, à une ingestion accidentelle ou à une exposition cutanée.

Ce qu'il faut faire

Garder les trousses de détection rapide des antigènes et les solutions hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

Ne jamais avaler les solutions et éviter qu'elles entrent en contact avec les yeux et la peau.

Se laver soigneusement les mains après l'utilisation.

En cas de déversement, bien rincer à l'eau.

Suivre toutes les instructions pour une élimination appropriée.

Signaler à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

tout Contacter le centre antipoison local en cas d'ingestion accidentelle ou d'exposition directe de la peau aux solutions contenues dans les trousses.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-299, 1-866-225-0709, [email protected]