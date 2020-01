Troubles musculo-squelettiques liés au travail : Une solution à 1 million de problèmes

MONTRÉAL, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) réagit aux résultats de l'enquête publiée par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) concernant les troubles musculo‑squelettiques (TMS) liés au travail. Selon cette enquête, près d'un million de Québécois sont touchés par ces troubles. Afin d'en réduire le nombre et leurs conséquences, l'ACQ propose donc au gouvernement de permettre aux personnes qui en ont besoin de recourir directement aux soins chiropratiques dont elles pourraient bénéficier.

« Le gouvernement a déjà concrétisé sa volonté de confier à plusieurs types de professionnels de la santé certaines responsabilités autrefois assumées uniquement par les médecins, afin de favoriser un meilleur accès aux soins de santé. Nous croyons que les chiropraticiens peuvent faire leur part afin de désengorger le système de santé et faciliter l'accès aux soins, notamment dans les cas de TMS, pour lesquels les traitements chiropratiques sont reconnus comme étant particulièrement efficaces. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont offerts sans prescription médicale aux travailleurs des autres provinces canadiennes », explique Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l'ACQ.

En ce sens, l'ACQ recommande plus précisément :

Un changement au Règlement sur l'assistance médicale afin de permettre aux bénéficiaires de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de recevoir des soins chiropratiques sans prescription médicale; Un changement au Règlement sur le remboursement de certains frais afin de permettre aux bénéficiaires de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) de recevoir des soins chiropratiques sans prescription médicale.

« Nous sommes au fait de ces enjeux depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs pour cela que nous invitons le gouvernement à corriger cette situation et faciliter la vie des patients », ajoute Dre Boivin.

Selon l'enquête de l'INSPQ, « Près d'un million de personnes en emploi au Québec souffrent de TMS d'origine non traumatique liés au travail, soit un travailleur sur quatre ». Le Portrait des troubles musculo-squelettiques d'origine non traumatique liés au travail : résultats de l'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015 de l'INSPQ est disponible à l'adresse suivante :

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2632_troubles_musculo-squelettiques_non_traumatiques_travail.pdf

