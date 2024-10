MOBILISATION MASSIVE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC EN FAVEUR D'UNE MISE À JOUR DE LEUR LOI AVANT LES PROCHAINES ÉLECTIONS

MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Dans le sillage des consultations en cours sur le projet de loi n° 67 (PL 67), l'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) a lancé une vaste opération de mobilisation de ses membres, campagne ayant pour but que ces derniers transmettent à la Commission des institutions une lettre signée contenant les recommandations de l'organisation. Les chiffres sont particulièrement éloquents : 655 chiropraticiens ont répondu à l'appel - ce qui représente plus de 56 % des membres de l'ACQ. Sur la base de ces données, il s'avère que la majorité des membres ont signifié leur appui à la mise à jour de la Loi sur la chiropratique dans le cadre du PL 67.

« C'est avec un profond sens de responsabilité et d'engagement envers la santé des Québécoises et Québécois que notre association se déploie activement dans le cadre de ces consultations. Le contexte actuel est l'opportunité de moderniser la Loi sur la chiropratique, datée de 1973, pour consolider la pratique de certains actes relativement au diagnostic, aux modalités de traitements des patients, à l'imagerie et à la prescription d'analyses de laboratoire. Cette loi ne reflète plus les pratiques actuelles en chiropratique. Nous sommes évidemment très motivés et touchés par cet appui important de nos membres qui, en posant ce geste officiel fort auprès de tous les partis politiques, fait valoir l'importance de la profession pour la santé des Québécois », affirme le président de l'ACQ, le Dr Guillaume Corbin, chiropraticien.

Les démarches de l'association s'inscrivent également dans une volonté d'intégration des chiropraticiens à la trajectoire des soins - en parfaite cohérence avec le grand chantier de modernisation du système professionnel, l'élargissement des pratiques professionnelles ainsi que le volet « lois professionnelles » du Plan santé.

Les chiropraticiens possèdent une expertise et des compétences qui pourraient être mises à profit afin de favoriser l'accroissement de l'accessibilité des soins et services en santé. Ils sont habilités à poser un diagnostic dans leur champ de compétence, à prescrire, effectuer et interpréter des clichés radiologiques ainsi qu'à de prescrire des examens d'imagerie médicale, en plus de pouvoir prodiguer des soins.

« Pour exercer la chiropratique, il faut détenir un doctorat de 1er cycle universitaire. Il s'agit d'un diplôme équivalent à celui des médecins et des dentistes. Tous les chiropraticiens doivent également être inscrits au tableau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, qui assure tous les mécanismes de protection du public inhérents au système professionnel. Les chiropraticiens sont des professionnels de la santé et doivent être considérés comme tels, à plus forte raison en cette période de changement de culture, qui vise à rendre le réseau de la santé plus efficace. Le gouvernement du Québec ne peut faire l'économie de la contribution potentielle des chiropraticiens au redressement du système de santé et à l'amélioration de l'accès aux soins de première ligne. Tout ceci deviendrait possible avec la modernisation de notre Loi dans le cadre du PL 67 », ajoute le Dr Corbin, chiropraticien.

Selon l'Office des professions du Québec, au 31 mars 2024, l'Ordre des chiropraticiens du Québec comptait 1 353 membres. L'ACQ représente 86,5% de ces chiropraticiens.

Pour consulter le mémoire déposé par l'ACQ dans le cadre des consultations sur le PL 67, cliquez ici.

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de contribuer à la santé du Québec en affirmant le rôle de la chiropratique, en valorisant l'expertise de ses membres et en collaborant avec l'ensemble des acteurs de la santé. L'Association œuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

