POLITIQUE DE PREMIÈRE LIGNE EN SANTÉ : LES CHIROPRATICIENS PLAIDENT POUR PLUS D'INTERDISCIPLINARITÉ

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - En réaction au dépôt du rapport Soutenir l'élaboration d'une première politique gouvernementale de soins et services de première ligne au Québec, l'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) salue les recommandations formulées et réitère sa volonté d'être un acteur concret de la solution. Voici la déclaration de son président, Dr Guillaume Corbin chiropraticien:

« Le gouvernement du Québec a récemment divulgué le rapport du comité d'experts sur la première ligne en santé, intitulé Soutenir l'élaboration d'une première politique gouvernementale de soins et services de première ligne au Québec. Le rapport reconnaît avec justesse que l'interdisciplinarité est au cœur d'un réseau de première ligne fort, accessible et durable. Depuis plusieurs années, notre Association plaide pour l'intégration des chiropraticiens dans la trajectoire de soins, notamment en première ligne. Nous sommes convaincus que chaque professionnel doit pouvoir exercer pleinement dans son champ de compétence afin de répondre rapidement, efficacement et sûrement aux besoins des patients.

Le rapport valorise l'interdisciplinarité du système québécois de première ligne et recommande l'ajout de professionnels en première ligne. L'interdisciplinarité repose sur la collaboration de différentes professions vers un même objectif. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. L'interdisciplinarité en santé permet aussi plus de flexibilité, en favorisant notamment la prise en charge par le bon professionnel. C'est d'ailleurs en ce sens que nous plaidons pour l'intégration des chiropraticiens dans les corridors de soins, surtout en première ligne.

Au même titre que les médecins et les IPS, les chiropraticiens disposent, dès maintenant, d'une capacité de diagnostic et de traitement dans leur champ de compétence, ils peuvent aussi prescrire, effectuer et interpréter des radiographies ainsi que prescrire des imageries médicales (IRM, tomodensitométrie, échographie et ostéodensitométrie). Ils sont de plus en mesure de référer les patients vers d'autres professionnels lorsque leur état l'exige. Déjà présents dans toutes les régions du Québec, les chiropraticiens accueillent le public dans des cliniques de proximité. Leur intégration dans les corridors de soins relève d'une décision organisationnelle et administrative portée par la volonté de mieux servir la population.

En somme, l'intégration des chiropraticiens au parcours de soins de première ligne apporterait des avantages en matière d'accessibilité, de prise en charge globale des patients, de réduction des coûts et de collaboration interdisciplinaire, en cohérence avec les recommandations du comité d'experts pour l'accès à la première ligne. L'objectif est de contribuer ainsi à améliorer le système de la santé dans son ensemble, au plus grand bénéfice de tous les usagers.

Nous espérons donc que le ministre de la Santé et son gouvernement sauront donner au ministère de la Santé et à la nouvelle agence Santé Québec l'influx nécessaire pour intégrer les services des chiropraticiens dans les équipes de première ligne, dans une perspective d'interdisciplinarité et d'accessibilité à des soins et services de santé de qualité. »

