Pelletage : 10 trucs à adopter pour éviter de se blesser

MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Chaque hiver, des milliers de Québécois doivent affronter l'incontournable corvée de pelletage, une tâche qui peut facilement mettre votre dos, vos muscles et vos articulations à rude épreuve. Saviez-vous qu'en seulement 15 minutes, il est possible de déplacer jusqu'à 1000 kg de neige1? Pas étonnant que 31 % des Canadiens rapportent des douleurs musculaires et articulaires après avoir pelleté2.

Regardez la vidéo pour les conseils de prévention afin d’éviter les blessures lors du pelletage.

« Les blessures les plus fréquentes que nous observons en clinique après une tempête de neige concernent le bas du dos, le cou et les épaules » explique Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président de l'Association des chiropraticiens du Québec. « Si elles ne sont pas prises en charge rapidement, les blessures peuvent occasionner des inconforts qui s'installent de manière chronique et qui peuvent nuire considérablement au travail et aux activités quotidiennes. » ajoute-t-il.

En adoptant les bons gestes en prévention et en veillant à une bonne préparation, il est possible de réduire les risques de blessures lors du pelletage.

10 conseils pour pelleter en santé :

Utilisez une pelle légère, ergonomique et adaptée à votre taille. Faites quelques exercices d'échauffement avant de débuter. Dégagez les accumulations en hauteur avant de vous attaquer à ce qu'il y a au sol Poussez la neige au lieu de la soulever lorsque c'est possible. Gardez votre dos droit et forcez en pliant les genoux pour pousser/soulever une pelletée de neige. Gardez la charge de la pelle près de vous afin d'éviter un étirement musculaire. Pivotez votre corps en entier pour déposer une pelletée afin d'éviter une torsion du tronc Privilégiez plusieurs pelletées légères plutôt qu'une seule très lourde. Prenez le temps de bouger correctement plutôt que d'aller trop vite pour finir plus rapidement. Sortez plusieurs fois pelleter lors d'une tempête plutôt que d'attendre qu'elle soit terminée.

Visionnez nos astuces en vidéo :

Découvrez les conseils pratiques faciles à adopter dans la vidéo : Pelleter sans se blesser

Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter?

Des précautions de base peuvent vous éviter bien des tourments en pelletant. Consultez l'article : 8 erreurs à éviter, pour pelleter sans se blesser.

Vous ressentez de l'inconfort ou de la douleur après avoir pelleté ? N'attendez pas pour consulter!

Le chiropraticien est un allié-santé de premier contact : il est titulaire d'un diplôme universitaire, le doctorat de premier cycle en chiropratique. Son champ de compétences lui permet de jouer un rôle de premier plan dans le diagnostic, la prévention et le traitement d'une variété de problèmes liés aux systèmes nerveux, musculaire et squelettique.

« Si vous avez une blessure au dos par exemple, il est conseillé de corriger le problème avec l'aide de votre chiropraticien pour éviter de l'aggraver, explique Dr Corbin. Avec des soins appropriés et des exercices adaptés, vous pourrez reprendre vos activités en toute sécurité. »

Pour trouver un chiropraticien près de chez vous, visitez le chiropratique.com.

À propos de l'ACQ

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de contribuer à la santé du Québec en affirmant le rôle de la chiropratique, en valorisant l'expertise de ses membres et en collaborant avec l'ensemble des acteurs de la santé. L'Association œuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

___________________ 1 https://www.cchst.ca/oshanswers/ergonomics/snow_shovelling.html 2 Rapport All pain, no gain, Association chiropratique canadienne

SOURCE Association des chiropraticiens du Québec

Source : Marie-France Nadeau Lafortune, département communication & marketing, Association des chiropraticiens du Québec, 7960, Boulevard Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1K 1A1, sans frais 1 866 292-4476 poste 101, 514 355-0557 poste 101, 450 803-5727, [email protected], www.chiropratique.com