Trou béant sur le pont de la Sauvagine : l'opposition officielle dénonce la négligence caquiste

QUÉBEC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Les porte-paroles de l'opposition officielle en matière de transports, Monsef Derraji, et en matière d'infrastructures, Filomena Rotiroti, dénoncent avec véhémence la négligence de la CAQ dans le dossier de la reconstruction du pont de la Sauvagine, à Châteauguay, qui a subi une importante brèche dans les dernières heures.

Les deux élus libéraux reprochent notamment au gouvernement caquiste de repousser des travaux urgents sur les infrastructures routières dans le but de réduire leurs déficits budgétaires récurrents. Pour Mme Rotiroti et M. Derraji, une bonne gestion des finances publiques ne doit pas se faire au détriment de la sécurité de la population.

« Le pont de la Sauvagine tombe en ruine. La reconstruction est prévue seulement en 2030 alors qu'elle aurait dû être déjà complétée aujourd'hui. Négligence totale! Nos infrastructures ne doivent pas payer pour la mauvaise gestion financière des Caquistes. La sécurité des Québécois n'a pas de prix! »

-Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable et député de Nelligan

« Depuis l'arrivée de la CAQ, les évaluations des infrastructures sont miraculeusement embellies passant parfois d'une note de E à C, sans que des travaux significatifs soient effectués. Les inspections et les évaluations ne sont pas des mesures symboliques. Elles doivent guider la priorisation des travaux et mener à des actions concrètes pour assurer la sécurité de la population. »

- Filomena Rotiroti, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'infrastructures et députée de Jeanne-Mance-Viger

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

