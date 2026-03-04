La députée libérale Virginie Dufour de passage dans les Laurentides

QUÉBEC, le 4 mars 2026 /CNW/ - La députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation, d'environnement, de faune et de parcs, Virginie Dufour, sera présente dans les circonscriptions de Bertrand, Prévost et St-Jérôme, ce jeudi 5 mars.

La députée libérale profitera de sa présence dans les Laurentides pour visiter notamment la Maison d'Entraide de Prévost et rencontrer le préfet et la directrice générale de la MRC des Laurentides. En fin de journée, la députée libérale participera aussi au 5 @ 7 de la Journée internationale des droits des femmes, à Saint-Jérôme.

Mme Dufour sera également disponible pour des entrevues avec les médias locaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]