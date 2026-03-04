La libérale Madwa-Nika Cadet à Longueuil pour parler de culture

QUÉBEC, le 4 mars 2026 /CNW/ - La députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, Madwa-Nika Cadet, se rendra en Montérégie, ce jeudi 5 mars.

La députée libérale profitera de son passage à Longueuil, notamment, pour visiter le Conseil des arts de Longueuil ainsi que Culture Montérégie. Elle visitera aussi Exporail, le Musée ferroviaire canadien situé à Saint-Constant.

Mme Cadet sera également disponible pour des entrevues avec les médias locaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]