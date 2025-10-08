Trophées Reconnaissance SST - 166 GESTIONNAIRES DU SECTEUR MINIER RÉCOMPENSÉS POUR LEURS PERFORMANCES EN SST

QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) a souligné hier soir les performances remarquables en santé et sécurité au travail (SST) de gestionnaires de l'industrie minière dans le cadre de son Gala Reconnaissance qui clôturait le colloque SST.

Réunissant plus de 350 professionnels du secteur minier québécois, cet événement annuel constitue un lieu privilégié pour renforcer la culture de la santé et de la sécurité et pour informer les équipes sur les dernières pratiques dans ce domaine. Cette 59ᵉ édition du colloque SST illustre l'engagement constant, année après année, de l'industrie minière à améliorer ses pratiques afin d'assurer des milieux de travail toujours plus sécuritaires.

À l'issue d'une journée riche en conférences, l'AMQ a remis les trophées Reconnaissance SST à 166 contremaitres et superviseurs qui se sont distingués par leurs pratiques exemplaires en santé et sécurité tout au long de l'année. Les lauréats proviennent de plusieurs régions minières du Québec, à savoir de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et des Îles-de-la-Madeleine.

« Les prix ont été remis en reconnaissance d'un engagement exceptionnel envers la santé et la sécurité au travail, basé sur le nombre d'heures travaillées sans accident. Cet événement offre à l'industrie une occasion privilégiée de célébrer ses nombreuses réussites en santé et sécurité du travail avec des chiffres impressionnants qui en témoignent. Les travailleurs miniers démontrent clairement que la santé et la sécurité dans les mines reposent sur une volonté commune de toujours faire mieux et d'évoluer dans un cadre de travail toujours plus sécuritaire », déclare Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

L'AMQ tient à féliciter chaleureusement les récipiendaires qui font de notre industrie un secteur toujours plus sécuritaire.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

