Nouvelle vision économique du gouvernement Legault : L'industrie minière au cœur des priorités

QUÉBEC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) est encouragée par les grandes orientations économiques dévoilées aujourd'hui par le premier ministre du Québec, M. François Legault. Ces priorités répondent à plusieurs besoins exprimés par le secteur minier québécois, notamment en misant sur une plus grande agilité de l'État pour faciliter l'avancement et la concrétisation des projets, le développement de nouvelles capacités énergétiques et la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Ce positionnement envoie un signal positif aux entrepreneurs, ainsi qu'aux investisseurs de la filière minérale.

« Afin de mettre en valeur le plein potentiel économique et stratégique de nos minéraux, il est crucial d'envoyer des signaux aux investisseurs quant à l'attractivité du Québec, notamment en améliorant la compétitivité administrative et réglementaire de l'État afin d'assurer une plus grande prévisibilité quant aux trajectoires de développement des projets miniers. C'est probablement l'outil à la portée du gouvernement le plus utile, structurant, accessible et le moins coûteux pour agir dans un contexte d'incertitude commerciale », a déclaré Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

« Par ailleurs, la réussite de plusieurs initiatives minières repose sur la disponibilité d'une énergie suffisante, tant pour assurer la viabilité de certains projets que pour poursuivre les efforts d'électrification dans de nombreuses mines à travers le Québec. Je salue également la détermination du gouvernement à promouvoir le développement des minéraux critiques et stratégiques. Le Québec possède tous les atouts pour répondre à la demande et doit privilégier le développement, ainsi que la durabilité des chaînes de valeur des minéraux critiques et stratégiques, comme le souligne le rapport : Le pouvoir québécois dévoilé aujourd'hui », conclut Mme Toussaint.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements : Francis Bérubé, Directeur des affaires publiques et environnement, 418-655-2256, [email protected]