Budget fédéral 2025 : un budget ambitieux axé sur les minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) salue plusieurs des mesures annoncées dans le budget fédéral 2025, lesquelles témoignent d'une reconnaissance accrue du rôle stratégique des ressources naturelles pour l'économie du pays. Selon l'AMQ, ces mesures sont susceptibles de renforcer la confiance des investisseurs dans un contexte économique incertain.

« Le budget fédéral 2025 marque une étape déterminante pour la compétitivité et la croissance du secteur minier canadien, incluant le Québec, qui est l'une des principales provinces minières au pays. Ce budget confirme la volonté du gouvernement du Canada de soutenir le développement de ce secteur d'avenir, en mettant de l'avant plusieurs mesures telles que la mise en place du Fonds souverain pour les minéraux critiques, la création du Fonds du premier et du dernier kilomètre ou encore l'élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques et stratégiques », a déclaré Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

Parmi les principales annonces, on retrouve :

Création du Fonds souverain pour les minéraux critiques, doté de 2 milliards de dollars sur cinq ans à compter de 2026-2027. Ce fonds appuiera des projets et entreprises stratégiques par des prises de participation, des garanties de prêt et des ententes d'approvisionnement.

Lancement du Fonds du premier et du dernier kilomètre, doté de 371,8 millions de dollars sur quatre ans, pour soutenir le développement de projets de minéraux critiques et accélérer la mise en production de projets à court terme.

Élargissement du crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques (CMETC) à 12 minéraux additionnels, essentiels à la défense, aux semi-conducteurs, à l'énergie et aux technologies propres.

Bonification du crédit d'impôt pour la fabrication de technologies propres, incluant dorénavant l'extraction et le traitement polymétalliques, ainsi que de nouveaux minéraux critiques admissibles.

Mise en place d'une superdéduction pour la productivité, permettant aux entreprises de déduire immédiatement une part plus importante de leurs nouveaux investissements en capital.

Hausse de 25 milliards de dollars d'ici 2030 du volume d'affaires facilité par Exportation et développement Canada, afin d'appuyer les exportations canadiennes dans les secteurs stratégiques, notamment les minéraux critiques, l'énergie et les technologies propres.

Renouvellement du crédit d'impôt pour l'exploration minière jusqu'en 2027.

Un investissement de 443 millions de dollars sur cinq ans dans la recherche et l'innovation en matière de traitement des minéraux critiques, ainsi que dans la constitution de stocks stratégiques pour renforcer la sécurité nationale.

« Bien que les récentes orientations du gouvernement envoient des signaux positifs, particulièrement pour la sécurisation de projets liés aux minéraux critiques, notamment à travers diverses initiatives au Québec, il demeure que le rôle central des minéraux de base et aurifères est largement absent de ce budget. Or, les minéraux provenant de ce secteur constituent une source majeure de revenus fiscaux pour le gouvernement, tout en représentant le cœur de l'expertise et de l'innovation au sein de l'industrie minière », conclut Mme Toussaint.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements : Francis Bérubé, Directeur des affaires publiques et environnement, 418-655-2256, [email protected]