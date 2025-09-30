L'Association minière du Québec salue l'engagement du premier ministre à accélérer l'approbation des projets économiques

QUÉBEC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) salue la volonté exprimée par le premier ministre du Québec, M. François Legault, lors de son discours d'ouverture, de réduire les délais d'approbation des projets d'envergure au Québec. Les attentes sont grandes dans le secteur minier qui compose avec une imprévisibilité économique importante.

« Le premier ministre a une occasion unique de favoriser une meilleure prévisibilité pour l'industrie minière dans un contexte où le Québec a chuté de la 5ᵉ place à la 22ᵉ au dernier classement annuel de l'Institut Fraser des juridictions minières les plus attrayantes au monde aux yeux des investisseurs. Bien que le premier ministre ne contrôle pas l'ensemble des facteurs qui influence actuellement l'économie, celui-ci a, en revanche, tous les outils nécessaires pour intervenir sur la complexité, les délais et les dédoublements qui impactent la compétitivité administrative et réglementaire du Québec. » a déclaré Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

Rappelons également que le secteur minier contribue de manière substantielle au Trésor québécois. En effet, pour l'année 2022, selon le dernier rapport de l'AMQ portant sur les retombées économiques de l'industrie minière, ses membres ont généré 1,9 G$ de revenus pour le gouvernement du Québec et ce, en excluant l'impôt sur les sociétés.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements: Francis Bérubé, Directeur des communications stratégiques et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : 418-655-2256, Courriel : fberube@amq-inc-com