Troisième Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers : La protection des travailleurs routiers, j'embarque

QUÉBEC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Du 8 au 14 juin se tient la troisième Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, sur le thème La protection des travailleurs routiers, j'embarque. Plus qu'un rendez-vous annuel, cette semaine est un appel à la vigilance, au respect et à la bienveillance envers les milliers de travailleuses et travailleurs qui sont à l'œuvre chaque jour sur les routes du Québec, souvent à quelques mètres seulement de la circulation.

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, souhaite rappeler que derrière chaque cône orange, il y a une personne, une famille, une vie. Trop souvent encore, des comportements imprudents mettent leur sécurité en péril. À l'occasion de cette semaine thématique, le gouvernement du Québec rappelle une évidence essentielle : la sécurité des travailleurs routiers repose sur la conduite sécuritaire de chaque personne qui approche d'une zone de travaux.

Pour illustrer cette réalité, deux travailleurs livreront des témoignages marquants en vidéo sur les conséquences bien réelles de l'inattention au volant. De nouveaux épisodes du balado En zone orange viendront également approfondir des enjeux clés, notamment l'utilisation des radars photo et les opérations nationales concertées, soit des interventions planifiées mobilisant différents corps policiers afin de renforcer la sécurité routière aux abords des chantiers routiers.

Le Ministère a d'ailleurs octroyé un contrat pour l'acquisition de 66 nouveaux radars photo mobiles, qui seront principalement consacrés à la surveillance des zones scolaires et des zones de travaux routiers.

Citation

« La sécurité routière aux abords des chantiers routiers est la responsabilité de tous. En effet, chaque année, des travailleuses et des travailleurs sont exposés à des risques évitables, et des situations malheureuses surviennent. Pour réduire les possibilités d'accident et rendre les déplacements plus sécuritaires, je vous enjoins de respecter les directives données et la signalisation en place. Nous voulons tous rentrer chez nous sains et saufs, alors faisons tous notre part pour la sécurité routière! »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

La Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers est l'une des 27 mesures du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 (PASR).

Plusieurs partenaires soutiennent les initiatives proposées, notamment le ministère de la Sécurité intérieure, la Société de l'assurance automobile du Québec, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Sûreté du Québec, l'Association des directeurs de police du Québec ainsi que le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.

Un montant de plus de 180 M$ a été réservé à la mise en œuvre des différentes mesures du PASR.

L'utilisation régulière de radars photo en zone de travaux routiers a pour but de modifier le comportement des conductrices et des conducteurs afin de rendre plus sécuritaire le milieu de travail des personnes contribuant au maintien de notre réseau routier.

Liens connexes

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers

Plan d'action en sécurité routière 2023-2028

Aide financière pour l'amélioration de la sécurité routière et l'aide aux victimes de la route

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]