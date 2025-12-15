Troisième lien entre Québec et Lévis - Publication d'un avis d'intérêt international

QUÉBEC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce la publication d'un avis d'intérêt international pour le projet de troisième lien entre les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Celui-ci permet d'aviser le marché que le Ministère prévoit lancer, en mars 2026, un appel de qualification qui constitue une étape importante du processus de sélection d'un concepteur et d'un constructeur.

Mode de réalisation collaboratif

L'avis d'intérêt publié aujourd'hui est destiné principalement aux entreprises des milieux de l'ingénierie et de la construction susceptibles de participer à l'appel de qualification à venir. Rappelons que le projet sera réalisé en mode collaboratif, ce qui implique l'intégration hâtive de partenaires concepteur et constructeur dans la phase de développement. Il s'agit d'une première pour un projet routier au Québec.

Avancement du projet

Au cours de l'été et de l'automne 2025, plusieurs équipes d'experts ont été mandatées par le Ministère afin d'effectuer des analyses et études techniques sur le terrain, dans le corridor sélectionné pour la mise en place du troisième lien. En effet, une campagne de forages géotechniques et de levés géophysiques a été réalisée afin de caractériser la géologie terrestre et marine sur plus d'une cinquantaine de sites. De plus, dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, des inventaires de la végétation terrestre et aquatique, d'oiseaux aquatiques, de salamandres, de chauves-souris et de poissons ont été effectués en septembre et en octobre 2025.

Enfin, d'autres études préalables à la phase de conception collaborative, notamment en ingénierie, sont toujours en cours. Celles-ci permettront de définir le tracé du concept de référence, le budget cible et les exigences de base qui seront dévoilés à l'hiver 2026. Le projet continue ainsi de progresser de manière méthodique et soutenue.

Faits saillants

L'avis de projet a été déposé le 28 août dernier au Registre des évaluations environnementales (REE), première étape du cheminement d'un dossier assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.

Le rapport synthèse de la consultation publique menée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs à la suite du dépôt de l'avis de projet a été rendu public le 17 octobre dans le REE.

