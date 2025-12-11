Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 12 au 15 décembre

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.

A-40 et pont Charles-De Gaulle, du 12 au 15 décembre

AUTOROUTE 40 / PONT CHARLES-DE-GAULLE

De vendredi 21 h 30 à lundi 4 h

Sur l'A-40 dans les deux directions, entre le boul. Gouin Est à Montréal et la R-344 (ch. Saint-Charles) à Terrebonne, incluant le pont Charles-De Gaulle, fermeture partielle de 1 voie sur 3.

Note : la largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,3 mètres dans la zone de chantier. La limite de vitesse permise sera réduite à 50 km/h sur l'autoroute 40, dans les deux directions.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, à certaines heures durant le jour. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

ROUTE 132 / AUTOROUTE RENÉ-LÉVESQUE

De vendredi 22 h à samedi 8 h

À Longueuil, sur la R-132 est (autoroute René-Lévesque), fermeture complète entre le boulevard Roland-Therrien et l'A-25.

Détour : via le boulevard Marie-Victorin.

Par défaut : l'accès du boul. Roland-Therrien / rue Saint-Charles Est.

Détour : pour le boul. Roland-Therrien, via accès vers R-132 ouest et demi-tour à la sortie 82

Note : opérations de soufflage de la neige nécessitant la fermeture simultanée des 3 corridors de circulation sur la R-132 est, entre le boulevard Roland-Therrien et l'A-25.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces opérations pourraient être reportées à la nuit de samedi à dimanche.

AUTOROUTE 10 / BONAVENTURE

De samedi 22 h à dimanche 5 h

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), sur l'A-10 est (Bonaventure), fermeture complète entre le viaduc de la rue Wellington et l'A-15.

Détour : via rues Wellington, Bridge, des Irlandais et des Moulins.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

De samedi 22 h à dimanche 5 h

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), sur l'A-10 ouest (Bonaventure), fermeture complète entre la sortie 2 (av. Pierre-Dupuy) et la rue Wellington.

Détour : via ch. des Moulins, rues des Irlandais, Bridge et Wellington.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

AVENUE SOULIGNY EST

De vendredi 22 h 30 à samedi 8 h

À Montréal (arr. Mercier, Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny Est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

Détour : via rues Hochelaga Est ou Notre-Dame Est.

À PRÉVOIR

Réseau express métropolitain (REM)

Service modifié - Les 12 et 13 décembre, le réseau fermera plus tôt pour les derniers essais avant la mise en service de la branche de l'Anse-à-l'Orme. Des options de déplacement alternatifs seront disponibles.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

