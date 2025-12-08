Fermetures du pont de Québec les soirs et nuits du 8 au 11 décembre

QUÉBEC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le pont de Québec sera fermé pendant les soirs et nuits du 8 au 11 décembre, chaque jour de 19 h à 5 h 30 le lendemain. Ces entraves sont nécessaires afin de mettre en place des glissières anti-éclaboussement sur le pont d'étagement temporaire de la route 175, situé au-dessus de la voie ferrée. Les travaux s'inscrivent dans le projet de réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec intégrant des mesures pour le transport collectif. Des épisodes de congestion sont à prévoir.

Gestion de la circulation

Fermetures complètes du pont de Québec dans les deux directions pendant les soirs et nuits du 8 au 11 décembre, chaque jour de 19 h à 5 h 30 le lendemain.

Le trottoir restera ouvert pour les piétons et cyclistes.

Le service de navettes pour les cyclomotoristes est suspendu pour la période hivernale.

D'autres fermetures de soirs et nuits en semaine ou de fins de semaine seront requises d'ici la fin de l'année pour finaliser l'installation des glissières et de la signalisation routière temporaire en prévision de la période hivernale.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Carte interactive des entraves | Québec511



Page Web et abonnement à l'infolettre | Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec intégrant des mesures pour le transport collectif

