Fermetures du pont de Québec du 13 au 19 décembre

QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de plusieurs fermetures du pont de Québec prévues du 13 au 19 décembre. Ces entraves sont nécessaires pour finaliser l'installation des glissières anti-éclaboussement sur le pont d'étagement temporaire de la route 175, et la mise en place de la signalisation routière temporaire en prévision de l'hiver. Des opérations de remblayage et de consolidation des murs de soutènement dans l'escarpement situé au sud du chemin Saint-Louis sont aussi prévues.

Les travaux s'inscrivent dans le projet de réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec intégrant des mesures pour le transport collectif. Des épisodes de congestion sont à prévoir.

Gestion de la circulation

Fermetures complètes du pont de Québec dans les deux directions : Le samedi 13 et le dimanche 14 décembre, chaque jour de 3 h à 11 h. Du dimanche 14 au jeudi 18 décembre, chaque jour de 19 h à 5 h 30 le lendemain.

Le trottoir restera ouvert pour les piétons et cyclistes.

Le service de navettes pour les cyclomotoristes est suspendu pour la période hivernale.

Des conditions météorologiques favorables sont nécessaires pour réaliser les travaux. En cas de vents forts, de neige ou de grésil, les travaux seront reportés. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511 pour connaître les entraves en vigueur. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Carte interactive des entraves | Québec511



Page Web et abonnement à l'infolettre | Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec intégrant des mesures pour le transport collectif

