Troisième lien entre Québec et Lévis - Le gouvernement Fréchette lance l'appel d'intérêt international

QUÉBEC, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, annonce le lancement d'un appel d'intérêt international visant les entreprises privées spécialisées en construction et en investissement pour la réalisation d'un troisième lien à l'est. Une participation du privé au développement du projet et à son financement est prévue, de même que l'intégration d'un péage. Le gouvernement Fréchette entreprend ainsi une réalisation importante de son plan de mobilité entre Québec et Lévis.

Cette nouvelle étape permettra au gouvernement de valider l'intérêt du marché pour ce projet majeur d'infrastructure de transport et de recueillir les perspectives du marché sur les conditions de réalisation en mode partenariat. Rappelons que l'implantation d'un nouveau lien interrives permettra d'assurer la sécurité et le développement économique de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l'Est du Québec, en plus d'améliorer la mobilité de la population et des marchandises sur le réseau routier.

Le sondage de marché se déroulera sur une période de 45 jours et sera suivi d'entrevues auprès des entreprises ayant manifesté un intérêt.

La première ministre s'est engagée à améliorer la fluidité des déplacements dans les régions de Lévis et de Québec grâce à plusieurs mesures à mettre en place de part et d'autre du fleuve. Le lancement de cet appel d'intérêt international est une étape déterminante pour bâtir l'avenir de la région.

Citations

« Notre nouveau gouvernement a écouté la population et les partenaires du milieu. Aujourd'hui, l'appel d'intérêt pour un troisième lien à l'est est lancé. Cette étape nous permettra de mieux définir le projet, les partenariats à établir et les solutions à privilégier afin de le réaliser de façon responsable et au meilleur coût pour les Québécois. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le lancement de cet appel d'intérêt international marque une étape déterminante pour l'avenir de notre région. Depuis longtemps, la rive nord et la rive sud ne forment plus deux économies distinctes : elles constituent une seule et même économie, portée chaque jour par des milliers de travailleurs, d'entreprises et de marchandises qui circulent entre les deux rives. Nous devons maintenant nous donner les infrastructures à la hauteur de cette réalité. Ce troisième lien contribuera à renforcer notre compétitivité, à améliorer la mobilité et à soutenir durablement le développement économique de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de tout l'Est du Québec. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le lancement de cet appel d'intérêt international constitue une étape importante pour concrétiser une vision ambitieuse de la mobilité dans notre région. Ce projet de troisième lien représente une occasion de renforcer les liens entre les communautés, de soutenir notre développement économique et d'améliorer les déplacements des citoyens et des marchandises. Je me réjouis de voir ce dossier progresser et de contribuer à bâtir des infrastructures à la hauteur des besoins de nos familles et de nos entreprises. »

Isabelle Lecours, adjointe gouvernementale régionale du ministre aux Régions pour la Chaudière-Appalaches et députée de Lotbinière-Frontenac

« Le lancement de cet appel d'intérêt international est une étape concrète pour faire avancer le nouveau lien interrives à l'est. Pour les citoyens, les travailleurs et les entreprises de notre région, c'est un dossier qui touche directement leur quotidien. Cette démarche nous permet d'aller chercher les meilleures expertises afin de poursuivre la réalisation d'un projet structurant pour l'Est et attendu depuis longtemps dans notre milieu. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

Faits saillants

L'appel d'intérêt, qui sera publié sur les plateformes SEAO et MERX, vise également à alimenter les réflexions quant aux stratégies de mise en œuvre du projet, à son développement et à sa réalisation.

Il s'adresse aux entreprises privées de construction et d'investissement ayant les capacités requises pour participer à la réalisation du projet ainsi qu'à son exploitation.

Les constats généraux issus de l'appel d'intérêt seront connus à l'automne 2026.

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Appel d'intérêt

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]