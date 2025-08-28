Troisième lien entre Québec et Lévis - Dépôt de l'avis de projet, première étape de l'évaluation et de l'examen des impacts sur l'environnement

QUÉBEC, le 28 août 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce le dépôt de l'avis de projet pour la construction d'un troisième lien routier entre Québec et Lévis au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Cette nouvelle étape est préalable à l'étude d'impact, à l'analyse environnementale du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) ainsi qu'aux travaux du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Elle marque une avancée significative dans la planification de ce projet d'envergure qui jouera un rôle important dans le développement de la région pour les générations futures.

Les différentes analyses effectuées dans le cadre de l'étude d'impact permettront au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'optimiser la conception du projet afin de limiter les répercussions sur l'environnement et d'assurer une meilleure intégration du nouveau lien interrives dans son milieu d'accueil. Le public sera invité à partager ses observations sur les enjeux que l'étude devrait aborder en participant à une consultation en ligne menée par le MELCCFP. D'une durée de 30 jours, cette dernière sera accessible via le Registre des évaluations environnementales.

Rappelons que le projet de troisième lien reliera l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), soit via l'autoroute Robert-Bourassa (A-740), soit via le boulevard Pierre-Bertrand (R-358), à l'autoroute Jean-Lesage (A-20) dans l'axe du chemin des Îles. Ce corridor s'est démarqué parce qu'il répond aux grands objectifs du projet, notamment en matière de développement économique, de sécurité commerciale, de transport de marchandises, de fluidité de la circulation et de transport collectif.

« Après le dévoilement du corridor sélectionné, le projet franchit aujourd'hui une nouvelle étape importante : le dépôt de l'avis de projet, qui lance la procédure d'évaluation environnementale. Déterminante pour la concrétisation du troisième lien entre Québec et Lévis, cette procédure confirme que le projet évolue de manière concrète, efficace et responsable. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Le dépôt de l'avis de projet représente la première étape du cheminement d'un dossier assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (PÉEIE).

La PÉEIE vise à éclairer la prise de décision gouvernementale sur les projets d'envergure et à s'assurer que ceux-ci sont réalisés de façon durable. Elle prend en compte les préoccupations environnementales dès la conception des projets, tout en favorisant la participation du public. Les audiences publiques menées par le BAPE sont une étape importante de ce processus.

Les informations, les préoccupations et les besoins recueillis durant les études prévues ainsi que pendant les consultations permettront de raffiner le projet afin d'éviter, lorsque possible, les répercussions environnementales, sociales et économiques ou de déterminer les mesures d'atténuation nécessaires pour les limiter.

Avis de projet

L'évaluation environnementale au Québec méridional

Page Web du projet et abonnement à l'infolettre : Québec.ca/troisièmelien

