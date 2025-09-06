Nouveaux ponts d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus de l'autoroute 13, à Montréal et à Dorval - Le gouvernement utilisera une méthode de construction accélérée

MONTRÉAL, le 6 sept. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce qu'une méthode de construction accélérée sera mise en œuvre pour l'installation de trois nouveaux ponts d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus de l'autoroute 13, à Montréal et à Dorval, à quelques kilomètres seulement de l'aéroport international Montréal-Trudeau. Elle confirme ainsi la volonté du gouvernement de toujours rester à l'affût de nouvelles solutions pour la réalisation de travaux routiers complexes, particulièrement ceux touchant les liens autoroutiers stratégiques.

La technique, appelée méthode ABC pour Accelerated Bridge Construction, permettra de démolir la structure actuelle et d'en positionner trois nouvelles à leur emplacement définitif dans un délai d'environ cinq jours. Ce tour de force est notamment possible grâce à une bonne préparation du site, à la préfabrication en usine de certaines pièces des futurs ponts, et à l'assemblage des nouvelles structures sur un terrain adjacent.

Il s'agit du tout premier projet d'une telle envergure à être réalisé selon cette méthode sur le réseau autoroutier. C'est également la première fois au Québec que la démolition et le glissement d'un ouvrage se font en simultané.

Citation

« Changer un pont d'étagement en environ cinq jours au lieu de deux ans au Québec, oui, ça se peut! C'est exactement ce qu'on fera l'an prochain pour remplacer le pont de l'autoroute 520 au-dessus de l'autoroute 13. Grâce à la méthode ABC, les pièces seront préfabriquées en usine - par des entreprises québécoises - puis glissées à la place du pont actuel, ce qui réduira les répercussions des travaux sur les activités des citoyens, des entreprises et des voyageurs. Mes équipes et moi travaillons très fort depuis les dernières années pour nous assurer que tout fonctionne, et pour faire la démonstration qu'il est possible d'être efficaces sur nos chantiers, ici au Québec! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

La méthode ABC assure la pérennité de l'ouvrage, comme le ferait une construction traditionnelle.

Il s'agit de la bonne méthode, au bon endroit : Elle limite les répercussions des travaux. Elle permet de réduire le nombre de fermetures et de phases de travaux dans un secteur où les débits et le pourcentage de véhicules lourds sont importants.

Pour mener à bien le chantier, plusieurs interventions préparatoires ont été réalisées ces trois dernières années, dont le déplacement de nombreux équipements de services publics.

Plusieurs éléments des futurs ponts d'étagement seront préfabriqués en usine. La préfabrication sera entamée dès cet automne. Sur le terrain, les travaux seront effectués l'an prochain.



