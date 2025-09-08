Transport adapté - Le Comité consultatif sur le transport des personnes en situation de handicap dévoile ses pistes de solution

QUÉBEC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et l'adjoint gouvernemental au Transport et député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, soulignent le dépôt du document synthèse du Comité consultatif sur le transport des personnes en situation de handicap. Ce dépôt s'inscrit dans l'engagement pris par le gouvernement du Québec dès l'automne 2023 pour un transport plus inclusif.

Créé par M. Schneeberger et Mme Guilbault en mars 2024, en réponse à une demande de longue date de la part du milieu, le Comité a mené une série de rencontres thématiques, mobilisant des représentants gouvernementaux, municipaux, communautaires et du transport afin d'identifier les principaux enjeux et de proposer des réponses cohérentes qui prennent en compte la réalité des usagers.

Le document synthèse expose des pistes de réflexion visant à améliorer le service de transport adapté, à en optimiser la gouvernance, à mettre à jour la formation des chauffeurs et à moderniser la politique d'admissibilité. Il souligne aussi l'importance d'une meilleure coopération entre les partenaires gouvernementaux, municipaux et communautaires, particulièrement les représentants des usagers.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, en collaboration avec ses partenaires, poursuivra l'analyse des solutions envisagées afin de soutenir la mobilité de toutes les personnes en situation de handicap au Québec et assurera le suivi du Comité.

« Les réalités et les besoins des usagers du transport adapté nécessitent une attention toute particulière. C'est pourquoi Sébastien et moi avons mis en place le Comité dans le but d'offrir aux partenaires et aux représentants des usagers une tribune concrète et ouverte. Je prends acte du document synthèse déposé aujourd'hui, qui présente des constats éclairants et des pistes de réflexion qui viendront appuyer les analyses nécessaires aux actions et aux décisions à venir, tant pour notre gouvernement que pour nos partenaires. Je tiens à saluer le travail rigoureux du Comité ainsi que le leadership de son président, mon adjoint et collègue Sébastien. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« En tant que président du Comité, je suis heureux de déposer ce rapport qui nous orientera afin d'offrir un transport plus humain aux personnes en situation de handicap. Bien qu'il existe d'autres solutions à envisager, il s'agit ici d'un premier travail qui pose les bases nécessaires pour amorcer une amélioration globale du service. Aucun autre gouvernement n'a donné une telle voix aux partenaires du transport adapté. Je remercie chaleureusement les membres du comité pour leur expertise et de m'avoir accompagné tout au long des travaux. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

Faits saillants

Établi en mars 2024, le Comité, présidé par M. Schneeberger, avait comme mandat de discuter des enjeux liés au transport adapté et de recommander des pistes de solution quant au financement, au rôle des municipalités et des MRC, à l'accessibilité des modes de déplacement, à la main-d'œuvre et aux formations.

Le Comité était constitué des membres suivants :

Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ);



Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH);



Association des taxis des régions du Québec (ATRQ);



Association des transports collectifs ruraux du Québec (ATCRQ);



Association du transport urbain du Québec (ATUQ);



Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN);



exo;



Fédération des transporteurs par autobus (FTA);



Fédération québécoise des municipalités (FQM);



Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH);



Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);



Ministère de l'Éducation (MEQ);



Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS);



Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD);



Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ);



Taxi Para-Adapté;



Union des municipalités du Québec (UMQ);



Union des transports adaptés et collectifs du Québec (UTACQ).

Rappelons que le Programme de soutien au transport adapté (PSTA) a été renouvelé le 1er janvier 2025. Les nouvelles modalités d'application comprennent des modifications et des bonifications financières visant à mieux répondre aux préoccupations et aux demandes des divers intervenants du transport adapté et des clientèles handicapées. Le programme dispose d'une somme de 468,9 M$ pour les années 2025- 2027 et soutient près d'une centaine d'organismes.

Document synthèse - Comité consultatif sur le transport des personnes en situation de handicap

Admissibilité au transport adapté

Programme de subvention au transport adapté (PSTA)

Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles (PSVCA)

Politique de mobilité durable - 2030

