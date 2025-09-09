Sainte-Julienne - Sécurisation de l'intersection de la route 337 avec la montée Hamilton et le chemin Vincent-Massey

SAINT-JÉRÔME, QC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce qu'une étape importante a été franchie dans le dossier de la sécurisation de la route 337, à Sainte-Julienne. En effet, aussi tôt que le 22 septembre, des travaux s'amorceront à l'intersection de celle-ci avec la montée Hamilton et le chemin Vincent-Massey, afin d'y installer un système de signalisation dynamique.

Ce système comprendra des panneaux clignotants situés à 130 m de part et d'autre de l'intersection. Ces panneaux s'activeront instantanément lorsque le système détectera un véhicule roulant à 40 km/h ou moins qui s'engage sur la route 337 après avoir fait son arrêt obligatoire ou qui quitte la route 337 pour emprunter la route secondaire. Ainsi, le clignotement avisera les usagers de ralentir avant de croiser l'intersection.

L'objectif du système à venir est de bonifier la signalisation à cette intersection. Il s'agit d'une solution qui permettra d'améliorer la sécurité des usagers de la route dans le secteur. Un autre projet, de plus grande envergure, est également à l'étude.

Citations

« Toujours à l'écoute des préoccupations des citoyens, nous nous assurons, par ces travaux, d'agir avec diligence pour renforcer la sécurité des usagers de la route dans les MRC de Montcalm et de Matawinie. Nous souhaitons, grâce à cette nouvelle signalisation, accroître la vigilance des conducteurs dans ce secteur. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La sécurisation de la route 337 est un dossier prioritaire sur lequel je travaille avec détermination depuis maintenant sept ans. La pétition de plus de 2000 signatures que je parraine à l'Assemblée nationale illustre la mobilisation citoyenne et l'urgence d'agir. Je suis fier de voir que notre gouvernement répond présent et que des mesures concrètes sont mises en place. Ensemble, nous avançons pour assurer la sécurité de nos familles et améliorer la qualité de vie des citoyens de Sainte-Julienne et de toute la région. Je tiens également à exprimer ma gratitude à ma collègue, Mme Geneviève Guilbault, pour son écoute attentive et son soutien dans la concrétisation de ce projet. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire du ministre responsable des Infrastructures

Fait saillant

Les travaux se dérouleront pendant une semaine. Des signaleurs seront présents afin de gérer la circulation, qui s'effectuera en alternance sur la route 337.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Claude Deraîche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 992-3070, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724