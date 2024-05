Troisième édition de la Journée de valorisation du personnel scolaire : le ministre de l'Éducation souligne l'importance du rôle de chacun

QUÉBEC, le 28 mai 2024 /CNW/ - Afin de reconnaître publiquement le travail, l'engagement et la créativité de tous les membres du personnel scolaire qui consacrent leur carrière à la réussite éducative et au bien-être des élèves du Québec, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a tenu à souligner leur importance, particulièrement aujourd'hui, à l'occasion de la troisième édition de la Journée de valorisation du personnel scolaire.

Cette journée vise notamment à mettre en valeur tout le personnel scolaire et à valoriser les professions en éducation. Le ministre invite d'ailleurs la population à remercier ce personnel et à faire valoir le travail primordial qu'il fait auprès des élèves du Québec.

Citation :

« Quand on regarde l'ensemble du parcours d'un jeune, on constate à quel point sa réussite est le fruit d'un travail d'équipe important. Tous les membres du personnel jouent un rôle principal dans la réussite éducative et le bien-être des élèves. Prenons le temps de souligner, en cette journée spéciale, leur travail essentiel auprès de nos jeunes. Je vous invite à les remercier de leur engagement. Merci de changer les choses dans la vie de milliers de jeunes et bonne journée de valorisation! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

La Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire, lancée en mai 2022, est composée de seize actions qui se déclinent autour de quatre axes, soit les actions de valorisation à l'échelle locale, le développement professionnel, la reconnaissance publique ainsi que le suivi et l'évaluation.

L'action 13 Instituer une Journée de valorisation du personnel scolaire se tient tous les derniers mardis du mois de mai.

Liens connexes :

Pour plus de détails sur les actions de la Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire :

https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/strategie-valoriser-personnel-scolaire

Ministère de l'Éducation

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

